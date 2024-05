TransDigm Group Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et de composants aérospatiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - composants de moteurs et systèmes de contrôle (50,3%) : actionneurs et systèmes de commande mécaniques et électromécaniques, pompes et systèmes de contrôle de moteurs, régulateurs de puissance, systèmes d'allumage, systèmes de gestion thermique, systèmes de gestion des fluides, batteries et systèmes d'alimentation électrique, capteurs de mouvements, systèmes d'enregistrement, d'analyse et de traitement de données, etc. Le groupe propose également des treuils, des systèmes de levage et des systèmes de manutention de cargaison ; - systèmes et équipements de cabines (47%) : composants et systèmes de sécurité des cabines de pilotage, systèmes et dispositifs de verrouillage, connecteurs, systèmes de contrôle audio, équipements sanitaires spécialisés, ceintures et dispositifs de sécurité, équipements d'aménagement intérieur (sièges, systèmes d'affichage, systèmes de divertissement à bord, etc.), systèmes d'éclairage, parachutes, systèmes de livraison de fret, etc. ; - autres (2,7%) : systèmes et équipements non aéronautiques. A fin septembre 2023, le groupe dispose d'environ 100 sites de production dans le monde. 64,8% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense