Searchlight Capital Partners : annonce l'acquisition de Technical Airborne Components, filiale de TransDigm Group

Technical Airborne Components (« TAC », « la société »), concepteur et fabricant de premier plan de bielles et de pièces mécaniques pour l'industrie aéronautique, est heureux d’annoncer que Searchlight Capital Partners ("Searchlight"), une société d'investissement privée de premier plan, a conclu un accord définitif pour l'acquisition de la société auprès de TransDigm Group Incorporated (« TransDigm Group ») (NYSE : TDG).

TAC est l'un des principaux acteurs européens du marché des bielles et pièces mécaniques pour l'industrie aéronautique, présentes dans les avions commerciaux, les jets régionaux et d'affaires, les hélicoptères, ainsi que dans les programmes militaires et spatiaux. La société bénéficie de relations de longue date avec les grands donneurs d’ordre, dont notamment Airbus, Leonardo et Pilatus, ainsi que de capacités différenciées de conception et de construction. Elle dispose ainsi d'un portefeuille attractif de fournisseurs exclusifs, renforcé par des contrats de long terme, et d’un accès à des programmes en pleine croissance comme l'A320. TAC est basée en Belgique (Liège) et compte environ 170 employés.

Ralf Ackermann, Partner chez Searchlight, commente : « Nous sommes ravis de nous associer à TAC et à son équipe de direction. Nous sommes impatients de mettre à profit notre expertise industrielle et opérationnelle, ainsi que notre présence des deux côtés de l’Atlantique pour accélérer sa croissance. Cet investissement démontre une fois de plus notre confiance dans la reprise à long terme du secteur de l’aéronautique. »

Dirk Dhooge, président de TAC, ajoute : « C'est une formidable opportunité pour toute l'équipe de TAC, nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec Searchlight pour développer notre activité et saisir de nouvelles opportunités. Nous pensons que cette transaction va permettre à TAC de rester bien positionnée pour la reprise imminente du marché aéronautique. »

À propos de Searchlight Capital Partners

Searchlight est une société d'investissement privée de taille mondiale avec plus de 9 milliards de dollars d'actifs sous gestion et des bureaux à New York, Londres et Toronto. Searchlight cherche à investir dans des entreprises où son capital à long terme et son soutien stratégique accélèrent la création de valeur pour toutes les parties prenantes.

À propos de TransDigm Group

Le Groupe TransDigm, par l'intermédiaire de ses filiales à 100 %, est l'un des principaux concepteurs, producteurs et fournisseurs mondiaux de composants aéronautiques hautement sophistiqués utilisés sur presque tous les avions commerciaux et militaires en service aujourd'hui.

