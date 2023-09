(Alliance News) - Transense Technologies PLC a déclaré lundi qu'elle considérait que les rachats d'actions étaient plus efficaces sur le plan fiscal que les dividendes, alors qu'elle a fait état d'une augmentation de son bénéfice annuel.

Le développeur de systèmes de capteurs spécialisés pour véhicules, basé à Bicester, Oxfordshire, a déclaré que le bénéfice avant impôt pour l'exercice financier au 30 juin est passé à 866 000 livres sterling, contre 268 000 livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 34 %, passant de 2,6 millions de livres sterling à 3,5 millions de livres sterling.

La société a déclaré que les rachats d'actions étaient considérés comme plus souples et plus efficaces sur le plan fiscal que les dividendes, et qu'elle avait donc décidé de ne pas verser de dividendes. Au cours de l'exercice 2023, elle a effectué des rachats d'actions pour un montant de 400 000 GBP, soit une augmentation de 33 % par rapport aux 300 000 GBP de l'exercice 2022.

Transense a déclaré qu'au cours des deux premiers mois de son nouvel exercice, les revenus ont augmenté de 16% par an, avec son pipeline commercial dans Translogik et SAWsense en expansion.

Le président exécutif Nigel Rogers a déclaré : "Nous avons la visibilité de plusieurs opportunités de croissance passionnantes pour Translogik et nous ajoutons maintenant un responsable du développement commercial expérimenté et couronné de succès, qui se concentre uniquement sur l'obtention d'une plus grande échelle et d'une plus grande portée. SAWsense a connu une expansion rapide de sa notoriété sur le marché et une intensité croissante des projets de développement financés. Compte tenu de la possibilité d'ajouter de la profondeur, de l'ampleur et de la longévité au portefeuille de propriété intellectuelle de ce segment, les administrateurs sont convaincus de parvenir à un modèle d'entreprise financièrement autonome présentant une valeur stratégique substantielle".

Les actions de Transense Technologies étaient en hausse de 4,0 % à 104,00 pence chacune lundi après-midi à Londres.

