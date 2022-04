Transgene : Invest Securities réitère son conseil

L'analyste indique que Transgene a présenté des données mises à jour de son programme de Ph I incluant un essai dans le cancer tête et cou et un essai dans le cancer de l'ovaire et dont l'objectif consiste à évaluer le potentiel de son vaccin personnalisé TG4050.



Cette présentation a été faite à l'occasion de l'édition 2022 du congrès international d'oncologie AACR (American Association for Cancer Research) qui se tient actuellement (8 au 13 avril).



' Les données préliminaires restent positives, en particulier dans le cancer tête et cou où la totalité des 7 patients ayant reçu précocement TG4050 sont aujourd'hui stables alors que 2 des 6 patients traités en différé ont en revanche déjà rechuté ' indique Invest Securities.



' Ces résultats sont très encourageants et confirment le potentiel très prometteur de cette approche hautement personnalisée et spécifique dans le domaine de l'immuno-oncologie ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 5,7 E.



