Transgene : Oddo relève sa recommandation

Oddo BHF relève sa recommandation sur Transgene de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 1,8 à 4,5 euros, l'entrée en clinique de BT001 et de TG4050 le conduisant à avoir une opinion plus positive sur le dossier.



'Ces derniers mois ont permis de remettre en exergue le pipeline avec les résultats cliniques de TG4001 dans les cancers HPV positifs, et les avancées notables des deux plateformes permettant de générer des virus oncolytiques et vaccins thérapeutiques', souligne-t-il.



Selon l'analyste en charge du dossier, 'ces avancées concrètes sont rassurantes et pourraient être le prélude d'une nouvelle vague de traitements en cancérologie venant de la biotech strasbourgeoise'.



