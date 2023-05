Trangene : départ du DG, fin de l'aventure AstraZeneca

Le titre Transgene cède plus de 4% vendredi à la Bourse de Paris suite à l'annonce du départ de son directeur général et à la confirmation de la fin de sa collaboration avec AstraZeneca.



La société de biotechnologie - qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux - a annoncé qu'Alessandro Riva, le président de son conseil d'administration, remplacerait Hedi Ben Brahim dans ses fonctions de directeur général à compter du 1er juin.



Riva cumulera ainsi les fonctions de président du conseil et de directeur général 'afin d'accélérer le développement de son portefeuille d'immunothérapies innovantes', indique l'entreprise dans un communiqué.



La société indique par ailleurs avoir été informée par AstraZeneca de sa décision de mettre fin à sa collaboration de R&D sur les virus oncolytiques qui avait été signée en 2019.



Du fait de cette résiliation, les droits mondiaux sur le candidat-virus oncolytique qui avait été licencié par AstraZeneca en décembre 2021 seront restitués à Transgene.



Cette décision - qui était largement attendue par les marchés - aura un impact limité sur les prévisions financières annoncées précédemment par Transgene, qui confirme bénéficier d'une visibilité financière jusqu'au début de l'année 2024.



