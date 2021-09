Transgene : 16 septembre 2021 - Transgene présente des données de Phase I confirmant le potentiel du virus oncolytique TG6002

A D MIN ISTR É S PA R VO I E IV, L E S VIR US O NC OL YTIQ UE S D E L A P L AT EF O RME I NVIR . IO ™ P O UR RA IE N T Ê T RE UT IL I SÉ S CO N TR E D E N O MBR E USES T UME UR S SOLI D E S

Strasbourg, France, le 16 septembre 2021, 08 h 30 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce la présentation de données issues de l'étude de Phase I, combinant l'administration par voie intraveineuse (IV) du virus oncolytique TG6002 et la prise orale de 5- FC chez des patients atteints de carcinomes gastro-intestinauxau stade avancé. Ces données seront présentées à l'occasion du congrès virtuel de l'ESMO 2021 qui se tient à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 21 septembre 2021.

Le 5-FU et son métabolite final, le F-BAL, ont été détectés dans le tissu tumoral et dans le sang périphérique aux jours 5, 7 et 14 chez la plupart des patients évaluables aux trois niveaux de dose étudiés. Les taux les plus élevés de 5-FUdans le sang et la tumeur ont été observés chez des patients dont la présence de TG6002 dans la tumeur a aussi été directement mise en évidence.

D E LA CH IMIOTH É RA P I E 5 - F U DA N S LE S T UME UR S A PR È S A D M IN I ST R AT I O N IN T RAVE IN E USE

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d'immunothérapie contre les cancers. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules cancéreuses. Le portefeuille de Transgene se compose de quatre immunothérapies en développement clinique : deux vaccins thérapeutiques (TG4001, développé dans les cancers HPV-positifs, et TG4050, le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac®) et de deux virus oncolytiques (TG6002, un virus oncolytique évalué dans les tumeurs solides et BT-001, le premier oncolytique issu de la plateforme Invir.IO™).

Le virus oncolytique TG6002 a été conçu pour détruire les cellules cancéreuses de façon directe (oncolyse), par la production de chimiothérapie (5-FU) dans la tumeur et en activant le système immunitaire du patient contre les cellules cancéreuses. TG6002 a démontré en préclinique sa capacité à réduire la taille de la tumeur d'origine et de ses métastases (Foloppe, et al., Molecular Therapy Oncolytics, https://doi.org/10.1016/j.omto.2019.03.005) .

Cet essai de Phase I/II ouvert et à bras unique évalue la tolérance et l'efficacité de doses multiples de TG6002 administrées par voie intraveineuse en combinaison avec du 5-FC administré par voie orale. Le 5-FC est un précurseur non cytotoxique qui peut être converti en son métabolite actif, le 5-FU. Au vu du profil de tolérance de TG6002, plusieurs niveaux de dose et des schémas d'administration ont été ajoutés au protocole clinique initial de la partie Phase I. À l'issue de cette partie Phase I, les patients de la partie Phase II pourront recevoir le dosage sélectionné de TG6002. Le critère d'évaluation principal de la partie Phase I de l'essai est la tolérance ; celui de la partie Phase II est l'efficacité. Cet essai évalue également les propriétés pharmacocinétiques et la biodistribution de TG6002, ainsi que la modulation immunitaire du micro-environnement tumoral. L'essai inclura jusqu'à 40 patients en Europe ayant des carcinomes gastro-intestinaux au stade avancé en échec et/ou intolérant aux options thérapeutiques standards dans la partie Phase I. La partie Phase II inclura des patients ayant un cancer du côlon avec métastases hépatiques.

L'abstract et le poster sont disponibles sur le site web du congrès de l'ESMO en cliquant ici et le poster est également téléchargeable le site web de Transgene en cliquant ici .

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n'existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements.

Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document d'enregistrement universel déposé auprès de l'AMF et disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.fr).

Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent document et Transgene ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l'avenir.

