Transgene : 19 janvier 2021 - Transgene et BioInvent reçoivent l'approbation de l'ANSM pour poursuivre l'essai de Phase I/IIa du virus oncolytique BT-001 dans les tumeurs solides

Cette étude internationale inclura jusqu'à 48 patients atteints de tumeurs solides avancées/métastatiques dans sa Phase I, et comprendra ensuite des cohortes d'expansion dans sa partie Phase IIa. L'essai évaluera l'administration de BT-001 en monothérapie et en combinaison avec le pembrolizumab, un anti-PD1.

BT-001 est un virus oncolytique breveté de grande capacité (VVcopTK-RR-), issu de la plateforme Invir.IO™. Il a été conçu pour exprimer à la fois un anticorps recombinant anti-CTLA4 humain éliminant des cellules immunosuppressives (T-reg), généré par les plateformes n-CoDeR®/F.I.R.S.T™ de BioInvent, et la cytokine humaine GM-CSF.En ciblant sélectivement le microenvironnement de la tumeur, BT-001a le potentiel d'induire une réponse antitumorale bien plus forte et plus efficace, et d'augmenter considérablement le profil de sécurité et de tolérance de l'anticorps anti-CTLA4. BT-001est codéveloppé par Transgene et BioInvent à 50/50.

Strasbourg, France, le 19 janvier 2021, 7h30 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce avoir reçu l'approbation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), pour procéder à un essai de Phase I/IIa du virus oncolytique innovant BT-001en France. Cette annonce fait suite à l'approbation reçue en décembre 2020 de la part de l'autorité de santé belge. L'inclusion du premier patient de cette étude est attendue dans les semaines à venir.

Contacts Transgene : Lucie Larguier Media : Citigate Dewe Rogerson & Grayling Directeur Communication Corporate Aliénor Miens/Quentin Dussart & Relations Investisseurs +33 (0)6 59 42 29 35 +33 (0)3 88 27 91 04 transgeneFR@citigatedewerogerson.com investorrelations@transgene.fr

À propos de l'essai

L'étude de Phase I/IIa multicentrique et ouverte évalue des doses ascendantes de BT-001 seul et en combinaison avec pembrolizumab. Cet essai inclut des patients en Europe (France et Belgique) et devrait ensuite être étendu aux États-Unis. La Phase I de l'essai est organisée en deux parties. La partie A peut inclure jusqu'à 36 patients atteints de tumeurs solides avancées/métastatiques ayant déjà reçu plusieurs lignes de traitement, y compris avec d'autres immunothérapies. Dans cette partie, BT-001 est administré en monothérapie par des injections intratumorales dans des lésions cutanées, ou sous-cutanées palpables, ou dans des ganglions lymphatiques facilement injectables afin de déterminer la dose recommandée et le meilleur schéma d'administration. La partie B de la Phase I a pour objectif d'explorer la combinaison d'injections intratumorales de BT-001 avec l'anticorps monoclonal anti-PD1 pembrolizumab chez 12 patients. La Phase IIa est dédiée à l'évaluation de cette combinaison thérapeutique dans plusieurs cohortes de patients présentant différents types de tumeurs solides. L'élargissement des cohortes offrira la possibilité d'explorer le potentiel de cette approche pour d'autres cancers qui ne sont traditionnellement pas pris en charge avec ce type de traitement.

À propos de BT-001

BT-001 est un virus oncolytique best-in-class issu de la plateforme Invir.IO™ de Transgene et basé sur son Vaccinia virus breveté VVCOPTK-RR-.BT-001 est armé d'un anticorps recombinant anti-CTLA4 humain différenciant éliminant des cellules immunosuppressives (T-reg), issu de la technologie n-CoDeR®/F.I.R.S.T™ de BioInvent, et de la cytokine humaine GM-CSF. Il a été conçu pour induire une réponse antitumorale forte et efficace, en ciblant spécifiquement le microenvironnement tumoral.

L'utilisation d'un virus oncolytique pour exprimer localement les transgènes dans le microenvironnement de la tumeur permet d'obtenir des concentrations intratumorales élevées d'anticorps anti-CTLA4 et de cytokine GM-CSF, provoquant une réponse antitumorale plus forte et plus efficace. En réduisant l'exposition systémique à un niveau très faible, cette activité thérapeutique locale permet en outre d'augmenter le profil de sécurité et de tolérance de l'anticorps anti-CTLA4. Les données précliniques ont montré que BT-001 a un large potentiel d'activité en monothérapie et que l'expression localisée d'un anti- CTLA4 spécifiquement dans la tumeur permet, lors d'une thérapie combinée avec des anticorps ciblant l'axe PD-1/PDL1, d'obtenir une meilleure tolérance au traitement ainsi qu'une réponse plus forte et plus efficace. Un essai multicentrique ouvert de Phase I/IIa évaluant des doses ascendantes de BT-001 seul ou en combinaison avec pembrolizumab a été approuvé en Europe (France et Belgique) et devrait être mené prochainement aux États-Unis.BT-001 est développé conjointement par Transgene et BioInvent, qui partagent à parts égales les coûts de recherche et de développement, ainsi que les revenus et redevances résultant de cette collaboration.

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d'immunothérapie contre les cancers. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules cancéreuses. Le portefeuille de Transgene se compose de quatre immunothérapies en développement clinique : deux vaccins thérapeutiques (TG4001, développé dans les cancers HPV-positifs, et TG4050, le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac®) et de deux virus oncolytiques (TG6002, un virus oncolytique évalué dans les tumeurs solides, et BT-001, le premier oncolytique issu de la plateforme Invir.IO™).

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d'intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à une intelligence artificielle apportée par son partenaire NEC.

Page 2/3