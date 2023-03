Transgene : Exposé sur les projets de résolutions

Ces éléments font l'objet d'une présentation détaillée dans la partie 3 Gouvernement d'entreprise, Chapitre 3.8.2 et 3.8.3 Rémunérations et avantages des dirigeants et des administrateurs du Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2022 de la Société. Ces résolutions

correspondent à l'approbation dite « ex post» de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux de votre Société. Ces projets de résolutions concernant la rémunération des mandataires sociaux et la rémunération en actions ont été recommandés par le Comité des rémunérations.

Il est rappelé aux actionnaires que la rémunération de M. Alessandro Riva à compter du 25 mai 2022 n'inclut pas de variable. Par ailleurs, la rémunération de M. Hedi Ben Brahim après la dissociation des fonctions demeure inchangée.

Les résolutions 9, 10, 11, 12 et 13 vous proposent, conformément à l'article L. 22-10-8du Code de commerce, d'approuver les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Président, au Directeur général, au Directeur général délégué et aux administrateurs de la Société. Ces principes et critères sont décrits dans le rapport du Conseil d'administration joint au Rapport de Gestion et font l'objet d'une présentation détaillée dans la partie 3 Gouvernement d'entreprise, Chapitre 3.8.1 Rémunérations au titre de 2023 - du Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2022 de la Société. Ces résolutions correspondent à l'approbation dite « ex ante» de la politique de rémunération des mandataires sociaux de votre Société. Ces projets de résolutions concernant la rémunération des mandataires sociaux et la rémunération en actions ont été recommandés par le Comité des rémunérations.

Aujourd'hui, le Conseil d'administration est composé de 10 administrateurs, dont 5 indépendants. Cinq mandats prennent fin à l'issue de l'assemblée générale du 5 mai 2023. Votre Conseil vous soumet des propositions de renouvellement, afin de maintenir un organe de 10 membres dont la moitié des membres sont