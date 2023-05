Transgene : Informations privilégiées / Autres communiqués

L'essai Delivir inclura jusqu'à 36 patients atteints d'un NSCLC avancé, en rechute après des traitements de référence, y compris les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. La voie IV est considérée comme la plus appropriée pour cette population de patients présentant une maladie disséminée avec de nombreuses métastases visibles et invisibles par les techniques d'imagerie médicale. La fin de l'essai est prévue au S2 2024.

Strasbourg, France, le 10 mai 2023, 8h00 CET - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies virales pour le traitement du cancer, annonce le traitement du premier patient dans l'essai Delivir, un essai clinique de Phase I évaluant TG6050. Ce virus oncolytique multifonctionnel est administré par voie intraveineuse chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules au stade avancé, récurrent et métastatique (non-smallcell lung cancer, NSCLC).

L'essai de Phase I, nommé Delivir, évaluera l'administration intraveineuse (IV) de cette immunothérapie multifonctionnelle innovante chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules récurrent et métastatique.

Le potentiel d'administration par voie IV des virus oncolytiques issus de la plateforme brevetée Invir.IO® de Transgene a été confirmé par les données présentées pour TG6002. TG6050 s'appuiera sur le profil de sécurité du virus Invir.IO® tout en améliorant le potentiel thérapeutique des deux thérapies puissantes et immunogènes que sont l'IL-12 et un anticorps anti-CTLA4 entier, tout en limitant leur toxicité systémique.

Le Dr Maud Brandely, MD, PhD, Directrice Affaires Médicales (CMO), de Transgene, explique : « Nous sommes enthousiastes d'initier ce premier essai clinique de TG6050 administré par voie intraveineuse chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules récurrent et métastatique qui sont dans l'attente de nouvelles options thérapeutiques. L'administration intraveineuse de TG6050 a pour but d'augmenter considérablement le potentiel thérapeutique de ce virus oncolytique prometteur, avec une approche ciblée de nombreuses lésions cancéreuses internes et métastatiques inaccessibles par injection intratumorale. Grâce à ses différents mécanismes d'action, dont l'oncolyse, l'induction d'une réponse immunitaire et l'expression de fortes concentrations intratumorales d'IL-12et d'anticorps anti-CTLA4,et au recours à l'administration intraveineuse, TG6050 présente plusieurs avantages concurrentiels. Nous sommes impatients de poursuivre cet essai et d'obtenir des résultats cliniques pour ce nouveau virus oncolytique prometteur ».

L'efficacité et la sécurité de TG6050 ont été démontrées dans des études précliniques et toxicologiques sur des modèles animaux non humains. Les données initiales ont été présentées lors de la réunion annuelle de l'American Association for Cancer Research (AACR), du 14 au 19 avril 2023 et peuvent être consultées ici.

À propos de l'essai Delivir (NCT : 05788926)

L'essai Delivir est un essai de Phase I multicentrique, ouvert, avec escalade de dose, évaluant TG6050 en monothérapie. L'essai inclura jusqu'à 36 patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) métastatique/avancé, qui n'ont pas répondu aux traitements standards, y compris les immunothérapies telles que les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. Les patients recevront des doses uniques et répétées de TG6050 par voie intraveineuse, afin de déterminer la dose recommandée et le meilleur schéma d'administration pour la suite du développement clinique.

À propos de TG6050

TG6050 est un virus oncolytique issu de la plateforme Invir.IO® de Transgene et conçu pour être administré par voie intraveineuse. Les virus oncolytiques Invir.IO® sont basés sur un Vaccinia virus breveté VVCOPTK-RR- de Transgene, présentant la double délétion TK-RR-. TG6050 est armé de l'IL-12 humaine, une cytokine connue pour enclencher une puissante réponse immunitaire antitumorale et d'un anticorps anti-CTLA4. Il a aussi été optimisé avec la délétion du gène viral M2L qui cible CD80 et CD86, deux ligands de CTLA4 [source : Kleinpeter et al.,

