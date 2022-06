Transgene : Invest Securities confirme sa recommandation d'Achat

Invest Securities a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 5,7 euros sur Transgene. La biotech a publié la mise à jour de son étude de Ph I/IIa qui évalue le potentiel de son virus oncolytique BT-001 co-développé avec BioInvent. Les données de la première partie, qui consiste en une escalade de doses, montrent des résultats bien orientés. Pour rappel, le critère principal de cette partie de Ph I vise à démontrer la sécurité du candidat-médicament en monothérapie.



Les données sur la totalité de cette première partie qui devrait comporter 3 doses évaluées chez 18 patients au total, devraient être disponibles en fin d'année, le lancement de la deuxième partie étant prévu au second semestre 2022 avec des 1ers résultats attendus au second semestre 2023.