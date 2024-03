Transgene: Lucier Larguier nommée directrice financière

Transgene annonce la nomination de Lucie Larguier, au poste de directrice financière, avec effet immédiat. Cette biotech qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux précise qu’elle sera responsable de la stratégie, de la gestion et des opérations financières de la société afin d’accélérer le développement du portefeuille d’immunothérapies innovantes de Transgene. LucieLarguier, auparavant vice-présidente communication corporate et relations investisseurs, succède à Arnaud Dubarry.



Lucie Larguier a passé plus de 10 ans en tant que conseil en communication, et a "contribué à la réussite de nombreuses opérations de marché en conseillant ses clients sur leurs messages institutionnels et financiers". Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, Lucier Larguier détient un Master en communication et une spécialisation en finance.