Transgene : Nomination d'Hedi Ben Brahim au poste de Président-Directeur Général de Transgene

Transgene (Paris:TNG), une société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce que le Conseil d’administration s’est réuni aujourd’hui et a approuvé la nomination d’Hedi Ben Brahim en tant que Président-Directeur général de Transgene à compter du 1er janvier 2021. Hedi Ben Brahim est membre du Conseil d’administration de Transgene depuis mai 2019 et succède à Philippe Archinard, Président-Directeur général de Transgene depuis 2005. Philippe Archinard reste membre du Conseil d’administration de Transgene.

Alain Mérieux, Président honoraire de Transgene, commente :

« Je tiens à remercier chaleureusement Philippe Archinard pour son engagement envers Transgene. Sous sa direction pendant plus de 15 ans, la Société a mis en évidence le potentiel des immunothérapies reposant sur des virus optimisés et développé des approches thérapeutiques parmi les plus innovantes, avec une ambition : repousser les limites du traitement des cancers. Grâce à ces succès, je suis convaincu que Transgene est maintenant très bien placée pour continuer à démontrer la valeur de ses approches. J’accorde toute ma confiance à Hedi Ben Brahim qui pourra, avec l’ensemble des collaborateurs et des experts de Transgene, s’appuyer sur ces fondations pour consolider son portefeuille d’immunothérapies innovantes et permettre de mieux traiter les patients atteints de cancer. »

« C’est avec un immense honneur que je rejoins le comité exécutif de Transgene. Je suis très heureux d’assumer ces nouvelles fonctions au sein d’une entreprise dont j’ai pu constater l’immense potentiel, tant du point de vue technologique, que du point de vue du bénéfice que nous pourrons apporter aux patients atteints de cancers. Les plateformes myvac® et Invir.IO™ représentent des avancées significatives dans le domaine de l’immunothérapie, avec des virus oncolytiques multi-armés et des vaccins individualisés particulièrement innovants. Avec les données positives de la Phase 1b/2 de TG4001, Transgene a établi la pertinence de son immunothérapie virale pour les patients atteints de cancers HPV-positifs. J’ai hâte de poursuivre le développement de ce candidat prometteur et de renforcer encore notre remarquable portefeuille de produits d’immuno-oncologie » ajoute Hedi Ben Brahim.

Hedi Ben Brahim rejoint Transgene après avoir été directeur opérationnel du pôle immunothérapie au sein de l’Institut Mérieux depuis septembre 2018. Il occupait alors le poste de Président du Conseil d’administration d’ABL Inc., une société de recherche et développement et de bioproduction sous contrat (CRO/CMO). Avant de rejoindre l’Institut Mérieux, Hedi a dirigé une filiale de Vallourec. Il a commencé sa carrière dans le secteur public au Ministère de l’Économie, de l’Action et des Comptes Publics, puis au Ministère des Affaires sociales et de la Santé. Il est diplômé de l’École Polytechnique et de l’École Nationale Supérieure des Mines de Paris.

Philippe Archinard deviendra Directeur général délégué, Innovation Technologique et Partenariats Scientifiques à l’Institut Mérieux. Il conservera sa place au sein du Conseil d’Administration de Transgene.

Le Conseil d’administration de Transgene a aussi été notifié du changement de représentant de TSGH (Institut Mérieux) ; Sandrine Flory succèdera à Dominique Takizawa le 1er janvier 2021 pour y représenter TSGH. Sandrine est Directrice Financière de l’Institut Mérieux depuis mars 2020. Durant 18 ans, elle a occupé différents postes financiers au sein de bioMérieux. Elle a été Directrice Financière de bioMérieux EMEA de 2014 à 2020. Avant de rejoindre bioMérieux, Sandrine a passé 9 ans chez PriceWaterhouseCoopers en France et en Australie. Elle est titulaire d’un Master en finance et comptabilité et du Master 2 Évaluation et Transmission d’Entreprises de l’Université Lyon 2.

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules cancéreuses. Le portefeuille de Transgene se compose de quatre immunothérapies en développement clinique : deux vaccins thérapeutiques (TG4001, développé dans les cancers HPV-positifs, et TG4050, le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac®) et de deux virus oncolytiques (TG6002, un virus oncolytique évalué dans les tumeurs solides, et BT-001, le premier oncolytique issu de la plateforme Invir.IO™).

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à une intelligence artificielle apportée par son partenaire NEC.

Invir.IO™, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux, permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels. Transgene a signé un accord de collaboration avec AstraZeneca portant sur cette plateforme.

Plus d’informations sur www.transgene.fr. // Suivez-nous sur Twitter : @TransgeneSA

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements.

Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.fr). Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles dans le futur.

