Transgene : annonce des résultats positifs pour son virus oncolytique TG6050

Transgene a présenté des données précliniques prometteuses concernant son nouveau virus oncolytique TG6050, à la réunion annuelle de l’American Association for Cancer Research (AACR), du 14 au 19 avril 2023. Selon cette société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies virales pour le traitement du cancer, les données démontrent la capacité de TG6050 à induire une forte réponse antitumorale via la production d’IL-12 et de l’anticorps anti-CTLA4 dans la tumeur et l’activation de réponses immunitaires innées et adaptatives.



Une expression soutenue d'IL-12 a été détectée dans les tumeurs après administration intraveineuse ou intratumorale de la version murine de TG6050 (mTG6050). Les niveaux d'IL-12 fonctionnelle retrouvés dans la tumeur atteignent des concentrations actives. Ils sont associés à une faible exposition systémique. D'autre part, le traitement avec mTG6050 a augmenté la réponse immunitaire associée à des cellules T capables de tuer les cellules cancéreuses. Les analyses transcriptomiques et immunologiques ont clairement montré un remodelage du microenvironnement tumoral et l'activation de nombreuses voies de signalisation de l'immunité innée et adaptative. Enfin, dans plusieurs modèles murins, mTG6050 montre une très forte activité antitumorale.