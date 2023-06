Transgene : bondit après les résultats positifs de son vaccin contre le cancer

Transgene prend la tête du marché SRD avec un bond de 29,12% à 2,35 euros après la publication de données immunologiques démontrant que TG4001, son vaccin thérapeutique contre le cancer, « peut induire des réponses immunitaires contre les antigènes du HPV16 dans l’essai de Phase II en cours ». 58 % des patients ayant reçu TG4001 et avelumab ont montré une augmentation des réponses immunitaires contre les antigènes HPV contre 9 % dans le bras avelumab. Au début de l’étude, seuls 4 patients sur 46 présentaient une réponse immunitaire contre les antigènes du virus HPV.



Pour la biotech, ces données "démontrent clairement que TG4001 peut induire une réponse immunitaire spécifique contre les antigènes vectorisés dans ce vaccin" dans la mesure où une stabilisation ou une régression (partielle ou totale) de la maladie (selon les critères Recist) a été observée pour 11 des 13 patients ayant développé une réponse immunitaire. Qui plus est, les patients ayant développé des réponses immunitaires E6 et E7 fortes ont aussi montré une réponse clinique complète.



Transgene prévoit de randomiser le dernier patient de l'essai de Phase II en cours au premier semestre 2024, dont les résultats finaux seront communiqués en 2024. La société travaille à la conception d'un essai clinique à visée d'enregistrement pour confirmer le bénéfice de ce candidat vaccin thérapeutique innovant contre le cancer.