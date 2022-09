Transgene : données positives d'un essai de phase I

Transgene a présenté lundi des données de phase I confirmant le potentiel de ses virus oncolytiques administrés par voie intraveineuse visant à traiter les tumeurs solides.



Ces nouvelles données montrent que son produit TG6002 est capable d'atteindre la tumeur, de s'y multiplier et d'exprimer son armement chez tous les patients traités.



Ces résultats ont été générés chez 37 patients traités aux doses les plus élevées chez des patients atteints de carcinomes gastro-intestinaux au stade avancé, précise la biotech dans un communiqué.



Ces conclusions ont été présentées lors d'un 'poster' à l'occasion de la conférence annuelle de l'European Society for Medical Oncology (ESMO), qui se tient actuellement à Paris.



L'action Transgene cotée à la Bourse de Paris se repliait de 0,5% lundi suite à ces annonces.



