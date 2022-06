Transgene : dopé par les bons résultats d'un anticancéreux

L'action Transgene est dopée lundi en Bourse de Paris par l'annonce des résultats positifs d'essais cliniques concernant son traitement des tumeurs solides, comme le mélanome.



Des données initiales de phase I ont en effet démontré que le virus oncolytique BT-001, co-développé avec le suédois BioInvent, était bien toléré, avec des premiers signes d'activité antitumorale observés dans cette population difficile à traiter.



Plusieurs jours après administration, le virus a été retrouvé dans les tumeurs, ce qui laisse penser que BT-001 est capable de se répliquer dans les tumeurs.



En revanche, aucune propagation de BT-001 dans le sang ou les fluides biologiques n'a été détectée, ce qui suggère une spécificité tumorale élevée.



Une diminution de la taille de la tumeur a même été observée chez un patient de la première cohorte, précise Transgene dans un communiqué.



La partie A de l'essai- qui vise à établir la tolérance de BT-001 et qui a permis de traiter 12 patients à ce jour - doit être suivie du lancement d'une partie B, prévue dans le courant du second semestre 2022.



Le deuxième volet de l'étude de phase I doit plus spécifiquement porter sur la combinaison de BT-001 administré par voie intratumorale avec pembrolizumab (un anticorps anti-PD1) administré par voie intraveineuse.



Le titre Transgene progressait de plus de 8% lundi dans les premiers échanges après ces annonces, alors que le marché parisien n'avançait que de 0,8%.



