Transgene : en hausse après les résultats positifs de son virus oncolytique

Transgene (+5,57% à 1,85 euro), biotech qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, figure parmi les plus fortes hausses du marché SRD après la publication des résultats positifs. Ces résultats concernent la partie A de l’essai de Phase I évaluant le virus oncolytique innovant BT-001 chez des patients atteints de tumeurs solides. L'essai a été réalisé avec BioInvent, biotech dédiée à la découverte et au développement d’anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer.



Le traitement de 18 patients avec BT-001 en monothérapie est maintenant terminé et aucun problème de sécurité n'a été signalé. Au total, BT-001 a permis la stabilisation de lésions injectées chez 11 patients. De plus, une activité antitumorale objective, définie par une diminution de la taille de la lésion injectée d'au moins 50 %, a été observée chez deux patients.



" Bien que le stade avancé de la maladie de ce premier essai n'ait pas permis un suivi à long terme des patients, l'effet sur les lésions injectées souligne le potentiel d'induction d'une réponse immunitaire systémique, d'un effet antitumoral et, à terme, d'un bénéfice clinique en combinaison avec pembrolizumab ", commentent Martin Welschof, Directeur général de BioInvent et le Dr Alessandro Riva, Président de Transgene.