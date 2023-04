Transgene : le titre monte après des données prometteuses

Le titre Transgene progresse de plus de 4% ce lundi suite à la présentation par la société de biotechnologies de résultats précliniques encourageants pour son nouveau virus oncolytique.



L'entreprise dit avoir présenté des données précliniques 'prometteuses' concernant son virus oncolytique TG6050 à l'occasion de la réunion annuelle de l'American Association for Cancer Research (AACR), qui se tient en ce moment à Orlando (Floride).



Dans plusieurs modèles murins (souris de laboratoire), le TG6050 a montré une très forte activité antitumorale et augmenté la réponse immunitaire associée à des cellules T capables de tuer les cellules cancéreuses, indique Transgene.



Son virus oncolytique, qui a été conçu dans le but d'induire des réponses immunitaires innées et adaptatives, fait actuellement l'objet d'un essai de phase I dans le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) métastatique et récurrent.



'Si nous arrivons à obtenir des données similaires chez l'homme, TG6050 pourrait devenir une nouvelle thérapie de référence pour des patients atteints de tumeurs solides', promet Hedi Ben Brahim, le directeur général de Transgene.



Vers 11h10, l'action montait de 4,1%, alors que l'indice SBF 120 était pratiquement inchangé (+0,1%).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.