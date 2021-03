Transgene : présente son expertise scientifique à plusieurs congrès

Regulatory News:

Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce aujourd’hui la participation de ses équipes aux conférences scientifiques (virtuelles) suivantes :

ESMO Targeted Anticancer Therapies Congress 2021 – 2 - 4 mars 2021 :



Éric Quéméneur, Directeur général adjoint et Directeur Scientifique (CSO), animera une présentation sur les virus oncolytiques armés (Antibody armed oncolytic viruses - ID 42) lors de la session consacrée aux dernières innovations de ces immunothérapies Where next with Oncolytics.

Date & heure : 3 mars à 16h20 CET

Réunion de la Royal Society britannique sur l’immuno-oncologie (Immuno-oncology: How to get the immune system to beat cancer - comment permettre au système immunitaire de battre le cancer) – 24 et 25 mars 2021 :



Eric Quéméneur participera à la session immuno-oncology breakthroughs (session dédiée aux avancées scientifiques) de cette conférence de la Royal Society consacrée aux thérapies et technologies utilisées et développées en immuno-oncologie.

Date & heure : 24 mars à 16h50 CET (15h50 GMT)

4th Annual European Neoantigen Summit – 20 - 22 avril 2021



Kaïdre Bendjama, chef de Projet vaccins thérapeutiques personnalisés, présentera TG4050, l’immunothérapie individualisée issue de la plateforme myvac® dans une présentation intitulée TG4050: Viral immunotherapy meets AI technology.

Date & Heure : 22 avril à 13h00 CET

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules cancéreuses. Le portefeuille de Transgene se compose de quatre immunothérapies en développement clinique : deux vaccins thérapeutiques (TG4001, développé dans les cancers HPV positifs, et TG4050, le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac®) et de deux virus oncolytiques (TG6002, un virus oncolytique évalué dans les tumeurs solides et BT-001, le premier oncolytique issu de la plateforme Invir.IO™).

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à une intelligence artificielle apportée par son partenaire NEC.

Invir.IO™, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels. Transgene a signé un accord de collaboration avec AstraZeneca portant sur cette plateforme.

Plus d’informations sur www.transgene.fr / Suivez-nous sur Twitter : @TransgeneSA

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements.

Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.fr).

Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l’avenir.

