Transgene nomme Alessandro Riva comme son futur PDG

Transgene annonce que son Conseil d’administration a nommé le Dr Alessandro Riva, en tant que nouveau PDG « afin d’accélérer le développement de son portefeuille d’immunothérapies innovantes ». Cette société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux précise que le Dr Riva, président du Conseil d’administration de Transgene depuis mai 2022, il deviendra directeur général à compter du 1er juin 2023 en remplacement de Hedi Ben Brahim, qui occupait ce poste depuis janvier 2021



Le Dr Riva a près de 30 ans d'expérience dans l'industrie des sciences de la vie. Il a été PDG d'Intima Bioscience, société spécialisée dans les thérapies cellulaires pour les tumeurs solides, et auparavant d'Ichnos Sciences.



Le Dr Riva a auss été Vice-Président exécutif, responsable monde des thérapies en oncologie et de la thérapie cellulaire et génique chez Gilead Sciences : à ce poste, il a joué un rôle déterminant dans l'acquisition de Kite Pharma, et a dirigé son intégration.