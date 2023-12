Transgene : nouveau directeur financier, le titre avance

Transgene a annoncé mardi soir la nomination d'Arnaud Dubarry, un ancien cadre de Gilead et de Johnson & Johnson, au poste de directeur financier avec pour mission d'accélérer la croissance de la biotech.



Arnaud Dubarry, qui prendra ses fonctions à compter du 1er janvier, succèdera à Jean-Philippe Del qui restera jusqu'à la fin de l'année afin d'assurer une transition optimale.



Ce cadre dirigeant affiche plus de 20 ans d'expérience à des postes de direction financière au sein de l'industrie pharmaceutique et les biotechnologies.



Avant de rejoindre Transgene, ce diplômé de Sciences Po, Paris-IX Dauphine et de Wharton, occupait le poste de directeur financier exécutif chez Gilead, après un passage chez Johnson & Johnson.



Parallèlement à cette nomination, Transgene a promu Lucie Larguier au poste de vice-présidente de la communication corporate et des relations investisseurs, avec effet immédiat, ce qui l'amènera à rejoindre le comité de direction.



Elle occupait, depuis 2016, le poste de directrice de la communication corporate et des relations investisseurs et rapportait au PDG, Alessandro Riva.



L'action du spécialiste de de l'immunothérapie avançait de près de 2% après ces annonces, ce qui ne l'empêchait pas d'accuser un recul de l'ordre de 13% cette année.



