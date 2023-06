Transgene : présente de nouvelles données à l'ASCO 2023

Transgene, société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, et NEC Corporation, un leader des technologies de l'information, des réseaux et de l'intelligence artificielle (IA), annoncent la présentation de nouvelles données sur TG4050, un vaccin néoantigénique individualisé au congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO 2023) à Chicago (États-Unis).



TG4050 est issu de la plateforme myvac ® de Transgene et bénéficie des technologies d'Intelligence Artificielle (IA) de NEC.



Les nouvelles données positives ont été générées chez des patients atteints de cancers de la tête et du cou HPV-négatif, traités dans un essai de Phase I évaluant actuellement TG4050 (NCT04183166). Tous les patients traités avec TG4050 dans cet essai ont développé une réponse immunitaire spécifique, comme le démontrent les résultats des analyses immunologiques complémentaires, et sont toujours en rémission à ce jour.



Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene, a déclaré : ' TG4050 est en train de démontrer son potentiel à prolonger la rémission des patients après une intervention chirurgicale et positionne ainsi Transgene parmi les pionniers du domaine émergent des vaccins anticancer individualisés. Les données en monothérapie que nous présentons à l'ASCO constituent une base solide pour accélérer le développement clinique de cette thérapie innovante comme traitement adjuvant du carcinome de la tête et du cou HPV-négatif et potentiellement dans d'autres indications. '



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.