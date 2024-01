Transgene, qui fait partie de l'Institut Mérieux, est une société biopharmaceutique spécialisée dans la conception et le développement de produits d'immunothérapie ciblée contre les cancers. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules infectées ou cancéreuses. Transgene dispose d'un portefeuille de 5 produits en développement clinique : TG4050, le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac®, TG4001, un vaccin thérapeutique contre les cancers positifs au HPV et les virus oncolytiques, ainsi que TG6002, BT-001 et TG6050, trois virus oncolytiques basés sur le virus breveté de la plateforme Invir.IO®. La société dispose également de plusieurs autres programmes en recherche et en développement préclinique et clinique basés sur sa technologie des vecteurs viraux. Transgene est basée à Strasbourg et a des activités opérationnelles à Lyon et en Chine.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale