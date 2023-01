Le laboratoire Transgene annonce qu’il reçoit l’autorisation de lancer un essai de Phase I avec TG6050, un virus oncolytique armé avec de l’IL-12 et administré par voie intraveineuse. Ce virus propriétaire est issu de la plateforme Invir.IO de Transgene, exprimant l’interleukine 12 (IL-12) et un anticorps anti-CTLA4. L’essai de Phase I, nommé Delivir, évaluera l’administration intraveineuse (IV) de cette immunothérapie multifonctionnelle innovante chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules.



Ce matin vers 10h, le titre Transgene gagne 2,51% à1,79 euro.



TG6050 doit permettre de vaincre la résistance des tumeurs aux traitements en initiant une réponse antitumorale via une combinaison unique d'actions qui comprend l'oncolyse (destruction directe des cellules cancéreuses suite à la réplication virale), l'induction d'une réponse immunitaire et la libération de concentrations élevées d'IL-12 et d'anticorps anti-CTLA4 dans la tumeur.



L'administration intraveineuse permet d'augmenter significativement le potentiel thérapeutique et de marché de cet oncolytique. Cette approche ciblée permet d'atteindre différentes lésions cancéreuses et métastases inaccessibles par injection intratumorale.