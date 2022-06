Transgene : résulats positifs pour un virus contre le cancer

Transgene et la biotech suédoise BioInvent ont annoncé les résultats positifs et de bonnes données de sécurité pour l'essai de Phase I/IIa en cours, évaluant le virus oncolytique innovant BT-001 chez des patients atteints de tumeurs solides comme le mélanome. Les données initiales issues de la partie A de la Phase I ont démontré que BT-001 administré seul est bien toléré, avec des premiers signes d'activité antitumorale observés dans une population difficile à traiter. Elles confirment également le mécanisme d'action de BT-001 en monothérapie.





