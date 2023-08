Transgene Biotek Limited est une société de biotechnologie basée en Inde. La société est engagée dans la recherche et le développement de vaccins, d'oncologie et de nouvelles technologies d'administration de médicaments. Son portefeuille de produits comprend l'oncologie, l'auto-immunité, l'administration de médicaments et les biogénériques. La société propose TrabiAAV, qui est une plateforme pour l'administration d'acides micro ribonucléiques (miRNA), d'ARN en épingle à cheveux courts (ShRNA), d'immunogènes développant une importance clinique dans la thérapie génique. Elle propose également la thérapie par anticorps monoclonaux, qui consiste à utiliser des anticorps monoclonaux pour se lier spécifiquement aux cellules cibles. Son TrabiORAL est axé sur l'administration de protéines et de peptides par voie orale pour une variété de maladies humaines. Son TBL-1203, est utilisé pour renforcer l'immunité à médiation cellulaire et éliminer complètement le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), sans qu'il soit nécessaire de recourir à une thérapie médicamenteuse rétrovirale. Son Tacrolimus est un médicament qui supprime le système immunitaire et est principalement utilisé pour prévenir le rejet des organes transplantés.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale