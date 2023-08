Le présent rapport, le texte des projets de résolutions, et d'une manière générale, tous les documents prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ont été mis à votre disposition afin que puissiez en prendre connaissance et demeurent disponibles sur le site de la Société (https://spactransition.com/).

E XPOSE PREALABLE

Il est rappelé que le conseil d'administration de la Société (le « Conseil d'Administration ») vous a rendu compte de la marche des affaires sociales au titre de l'exercice 2022 dans son rapport de gestion mis à votre disposition préalablement à l'assemblée générale annuelle de la Société qui s'est tenue le 16 juin 2023.

Les événements significatifs intervenus dans le cadre de la marche des affaires sociales de la Société du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 sont décrits dans le rapport financier semestriel 2023 de la Société publié sur le site internet de la Société (https://spactransition.com/).

A ce titre, il est rappelé que la Société a été constituée le 19 mars 2021 sous la forme d'une « special purpose acquisition company » (SPAC) dans le but de réaliser un Rapprochement d'Entreprises, c'est-à-dire toute opération d'acquisition(s), d'apport(s), de fusion(s), de prise(s) de participation ou toute autre opération d'effet équivalent ou similaire impliquant la Société et une ou plusieurs sociétés et/ou autres entités juridiques, portant sur des titres financiers, et notamment des titres de capital, ou sur des actifs, et réalisée dans le domaine de la transition énergétique.

Le 16 juin 2023, la Société et Arverne Group, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 2, avenue du Président Pierre Angot, 64000 Pau, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pau sous le numéro 850 295 957 (« Arverne ») ont conclu un accord de Rapprochement d'Entreprises. Le Rapprochement d'Entreprise envisagé comprend :

une fusion, par laquelle la Société absorberait Arverne (la « Fusion »), selon les termes et conditions prévus dans le traité de fusion conclu entre la Société et Arverne le 27 juillet 2023 (le « Traité de Fusion ») ; et

concomitamment à la Fusion, une émission par la Société d'actions ordinaires nouvelles réservée à certains investisseurs institutionnels (le « PIPE »).

Pour plus d'informations sur le Rapprochement d'Entreprises (e.g. sur la Fusion et sur le PIPE) et sur la Société, nous vous invitons à vous reporter (i) au prospectus préparé par la Société dans le cadre du projet de Fusion approuvé par l'AMF le 27 juillet 2023 sous le numéro d'approbation 23-331 (le « Prospectus de Fusion ») et (i) au prospectus préparé par la Société pour les besoins de l'admission aux négociations sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris des actions à émettre dans le cadre du PIPE approuvé par l'AMF le 27 juillet 2023 sous le numéro d'approbation 23-332 (le « Prospectus PIPE »).

Le Prospectus de Fusion et le Prospectus PIPE sont disponibles sur le site internet de l'AMF (https://www.amf-france.org/fr)et sur le site internet de la Société (https://spactransition.com/).