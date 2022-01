Paris – 11 janvier 2022 – 18h00

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, annonce que L'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société en date du 21 juin 2021, aux termes de sa 24ème résolution, a approuvé la reprise par la Société, conformément à l'article L. 225-197-1 III du Code de commerce et au traité de fusion conclu par la Société et Evergreen SAS, des engagements d'Evergreen SAS dans le cadre du plan d'attribution gratuite d'actions mis en place par cette dernière le 3 décembre 2019.

En conséquence, l'assemblée a décidé d'appliquer le rapport d'échange retenu dans le traité de fusion, à savoir sept (7) actions de la Société pour six (6) actions d'Evergreen SAS, aux actions d'Evergreen SAS qui avaient été ainsi attribuées aux bénéficiaires du plan1. La même assemblée avait également autorisé le Conseil d'administration à procéder à des attributions gratuites d'actions.

Dans ce cadre, un nombre total de 310 087 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,50 € chacune, ont été définitivement acquises le 3 décembre 2021 par les bénéficiaires du plan à l'issue d'une période d'attribution de 24 mois. L'augmentation de capital correspondante, d'un montant nominal total de 155 043,50 €, a été réalisée le 7 janvier 2022, par imputation du montant correspondant sur le compte prime d'émission. Les actions nouvelles ont fait l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris.

Compte tenu de la période d'attribution de 24 mois, les actions nouvelles ne sont pas soumises à une période de conservation, à l'exception d'une partie des 95 175 actions acquises par Mr. Jacques Pierrelée, Directeur général, dans le cadre de ce plan. Le Conseil d'administration arrêtera prochainement la proportion du nombre d'actions ainsi acquises devant être conservée par le Directeur général jusqu'à la fin de ses fonctions conformément à la réglementation applicable.

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen, est le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes non cotées. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz, 1er acteur indépendant français du biogaz, C4, opérateur intégré de la méthanisation en Allemagne, Everwatt, acteur de l'efficacité énergétique et de la neutralité carbone des territoires, Everwood, spécialiste de la gestion des forêts et la production de crédits carbone, ainsi que Safra, acteur français du marché des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784).

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

Contacts

Transition Evergreen

Laura RIBEIRO

T : +33 (1) 89.16.61.09

RI@transition-evergreen.com Relations Investisseurs

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

T : +33 (1) 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations presse

ACTUS finance & communication

Manon Clairet

T : +33 (1) 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

1 Voir sur ce point le prospectus relatif à la fusion approuvé le 28 mai 2021 par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro 21-190.

