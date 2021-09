Transition Evergreen : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2021

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2021 :

Nombre d'actions : 0 (étant précisé que 15 000 actions ont été mises à disposition le 9 juillet 2021)

Solde en espèces du compte de liquidité : 50 000,00 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 6 titres 30,55 € 6 transactions VENTE 6 titres 30,55 € 6 transactions

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 23 juin 2021, les moyens suivants avaient été mis à disposition :

Nombre d'actions : 15 000

Solde en espèces du compte de liquidité : 50 000,00 €

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen, est le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises non cotées. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz, opérateur de centrales biogaz valorisant des déchets organiques, Everwatt, acteur de l'efficacité énergétique et de la neutralité carbone des territoires, Everwood, dont le métier est l'exploitation-gestion des forêts et la production de crédits carbone, ainsi que Safra, acteur français du marché des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784).

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

Contacts

Transition Evergreen

Laura RIBEIRO

T : +33 (1) 89.16.61.09

RI@transition-evergreen.com Relations Investisseurs

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

T : +33 (1) 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations presse

ACTUS finance & communication

Manon Clairet

T : +33 (1) 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

Annexe

Achats Ventes EGR FP Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 6 6 30,55 6 6 30,55 2021/06/23 1 1 4,26 1 1 4,26 2021/06/24 1 1 4,66 1 1 4,66 2021/06/25 1 1 5,50 1 1 5,50 2021/06/28 1 1 6,20 1 1 6,20 2021/06/29 1 1 5,45 1 1 5,45 2021/0630 1 1 4,48 1 1 4,48

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xplxYpVoY2idl3FsYZhraJRjmGxlyGfHbmWalWduYp+cm5+RlWeSl5nJZnBil2Zn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71211-transition-evergreen-cp-bilan-semestriel-contrat-liquidite-30062021.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews