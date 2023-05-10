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    EGR   FR0000035784

TRANSITION EVERGREEN

(EGR)
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18:51Transition Evergreen : Document AMF CP. 2023DD899201
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Transition Evergreen : Document AMF CP. 2023DD899201

10/05/2023 | 18:51
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2023DD899201

09 mai 2023

FR0000035784 - DD156515

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

FINANCIERE EVERGREEN société par actions simplifiée personne morale liée à Lionel LE MAUX, Président du Conseil d'administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : TRANSITION EVERGREEN

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 03 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 2.7060 Euro

VOLUME : 3 800.0000

PRIX UNITAIRE : 2.8500 Euro

VOLUME : 3 800.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 2.7780 Euro

VOLUME : 7 600.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 09 mai 2023

COMMENTAIRES :

FINANCIERE EVERGREEN a deux dirigeants communs avec TRANSITION EVERGREEN, à savoir Monsieur Lionel LE MAUX (président de FINANCIERE EVERGREEN et président du Conseil d'administration de TRANSITION EVERGREEN) et Monsieur Jacques PIERRELEE (directeur général de FINANCIERE EVERGREEN et directeur général de TRANSITION EVERGREEN).

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Transition Evergreen SA published this content on 10 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 May 2023 16:50:31 UTC.


© Publicnow 2023
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Dirigeants et Administrateurs
Jacques Pierrelée Chief Executive Officer
Lionel Le Maux Chairman
Agnès Ruchaud Independent Director
Vincent Robert Independent Director
Jean-Michel Laty Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
TRANSITION EVERGREEN-4.23%88
DELL TECHNOLOGIES INC.14.32%33 621
HP INC.12.36%29 846
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY-11.28%18 350
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