Transition Evergreen est le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone. Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement. Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz, un des leaders de l'industrie du biogaz en France, C4, opérateur intégré du biogaz en Allemagne, Everwatt, producteur d'énergie renouvelable décentralisée, Everwood, acteur de la gestion durable des forêts et de la compensation carbone ainsi que Safra, acteur français du marché des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée. Transition Evergreen a reçu le label Greenfin, label qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement et est attribué aux fonds qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance « ESG » dans la construction et la vie de leur portefeuille, respectent les critères d'exclusion fixés par le label et ont un impact positif sur la transition énergétique et écologique. Transition Evergreen a également reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

