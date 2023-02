Paris – 10 février 2023 – 08h00

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, annonce que son Document d'enregistrement universel au titre de l'exercice 2021, a été enregistré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) au format PDF le 9 février 2023, sous le numéro R.23-004.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de la société (www.transition-evergreen.com ) , espace Investisseurs, rubrique Documents financiers. Le Document d'enregistrement universel sera également disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).

Le Document d'enregistrement universel 2021 contient notamment :

le rapport financier annuel au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, constitué des comptes consolidés, des comptes annuels, du rapport de gestion et des rapports des Commissaires aux comptes y afférents ;

au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, constitué des comptes consolidés, des comptes annuels, du rapport de gestion et des rapports des Commissaires aux comptes y afférents ; le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; le rapport d'impact au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 établi dans le cadre de la stratégie ESG de la société (chapitre 7) ;

au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 établi dans le cadre de la stratégie ESG de la société (chapitre 7) ; les états financiers intermédiaires au 30 juin 2022 ;

au 30 juin 2022 ; le rapport des Commissaires aux comptes sur l'information semestrielle au 30 juin 2022 ;

au 30 juin 2022 ; les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions.

AUTRES INFORMATIONS

Transition Evergreen communique ci-après certaines informations relatives aux comptes de l'exercice 2021, mentionnées dans le Document d'enregistrement universel.

ANR[1] 2021 : 103,9 M€ au 31 décembre 2021

L'actif net réévalué de Transition Evergreen s'est établi à 103,9 M€ au 31 décembre 2021, en croissance de + 31,7% par rapport au 30 juin 2021.

La juste valeur des participations est passée de 49,9 M€ au 1er janvier 2021 à 78,9 M€ au 30 juin 2021 puis à 113,7 M€ au 31 décembre 2021. Cette évolution s'explique principalement comme suit :

la méthodologie retenue pour déterminer les valeurs au 31 décembre 2021 a évolué (moins de poids accordé aux transactions sur le capital et plus de poids pour la méthode des DCF) ;

les plans d'affaires actualisés ont intégré les nombreux développements (croissance interne et externe) et les opérations sur capital qui vont nourrir ces plans d'affaires ;

les nouveaux investissements de la période notamment sur la Participation Safra.

La méthologie retenue est précisé à la section 8.1.1.2 « Evolution de la juste valeur des Participations » du Document d'enregistrement universel.

Rappel des principaux aggrégats financiers clés

Agrégats financiers clés (normes IFRS) juin-21 déc-21 juin-22 ANR 78,9 M€ 103,9 M€ 120,9 M€ ANR par action 2,67 € 2,93 € 3,28 € ANR par action après dilution 2,64 € 2,91 € 3,28 € Variation de la juste valeur des Participations * 26,7 M€ 42,4 M€ 20,4 M€ Résultat opérationnel 24,5 M€ 35,4 M€ 16,4 M€ Résultat net 23,0 M€ 31,0 M€ 13,8 M€

*La juste valeur des Participations a varié entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 de 26,7 M€, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 de 42,4 M€ et entre le 31 décembre 2021 et le 30 juin 2022 de 20,4 M€. Il est rappelé que la juste valeur des Participations fait l'objet depuis le 30 juin 2021 d'une revue indépendante de la part de la société SORGEM. Les valeurs au 1er janvier 2021 correspondaient à des valeurs pré-fusion déterminées sur la base des méthodes de valorisation retenues par le commissaire aux apports et non revues par la société SORGEM

Chiffres-clés des principales participations

Les ambitions de la Société concernant ses principales participations sont les suivantes :

Exercice 2021 Ambitions 2025 Participations Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires EBITDA[2] Evergaz 22,1 M€ 120 M€ >30% Everwatt 8,36 M€ 130 M€ >12% Everwood 7 M€ 65 M€ >15% Safra 9,46 M€ 120 M€ > 10%

Les informations ci-dessus sont fournies à titre d'illustration uniquement et sont basées sur des projections et des simulations. Dans ce contexte, il n'y a absolument aucune garantie que ces investissements seront rentables.

Evolution de la juste valeur du portefeuille depuis le 30 juin 2021

Participations Juste valeur

au 30 juin 2021 Juste valeur

au 31 déc. 2021 Juste valeur

au 30 juin 2022 Everwood SAS 25 505 K€ 29 783 K€ 29 469 K€ Aqua SAS/Evergaz 20 813 K€ 20 992 K€ 27 380 K€ Everwatt SAS 35 584 K€ 38 058 K€ 42 010 K€ La Paper Factory SAS 2 719 K€ 3 121 K€ 2 551 K€ Valporte Holding SAS 2 003 K€ 2 131 K€ 1 844 K€ Borea SAS 256 K€ 240 K€ 279 K€ Safra 16 264 K€ 14 887 K€ Safra participations 3 088 K€ 3 091 K€ 3 E BIOGAS 50 K€ 12 600 K€ Green H2 Partenaires SAS 235 K€ Total portefeuille actions 86 879 K€ 113 727 K€ 134 345 K€ OC Natureo 255 K€ 261 K€ 266 K€ Fonds Transition SA 1 889 K€ Autres investissements 2 144 K€ 261 K€ 266 K€ Total 89 023 K€ 113 988 K€ 134 611 K€

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz, un des leaders de l'industrie du biogaz en France, C4, opérateur intégré du biogaz en Allemagne, Everwatt, producteur d'énergie renouvelable décentralisée, Everwood, acteur de la gestion durable des forêts et de la compensation carbone ainsi que Safra, acteur français du marché des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label Greenfin, label qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement et est attribué aux fonds qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille, respectent les critères d'exclusion fixés par le label et ont un impact positif sur la transition énergétique et écologique. Transition Evergreen a également reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

Disclaimer

Nous rappelons que tout investissement comporte un risque de perte en capital total ou partiel. Pour de plus amples informations concernant les risques afférents à un investissement dans le portefeuille, veuillez-vous reporter à la section « Facteurs de Risques » du Document d'enregistrement universel.

La prise en compte de critères extra-financiers est susceptible de rencontrer des limites méthodologiques. En particulier le niveau de reporting des participations peut être hétérogène (en raison de leur taille, de leur stade de développement).

Il est également rappelé que les performances passées ne présagent pas des performances futures et que les performances ne sont pas constantes dans le temps.

[1] ANR (actif net réévalué) : l'actif net réévalué correspond aux capitaux propres IFRS de la société, soit 103,9 M€. Il s'agit de la détermination de la juste valeur des différents actifs et passifs de la société tout en excluant les non-valeurs. Il est calculé par addition des différents postes d'actifs réévalués minorés des engagements réévalués.

[2] Résultat opérationnel hors opérations non récurrentes et hors dotations aux amortissements

