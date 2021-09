Transition Evergreen : Résultats semestriels au 30 juin 2021

Résultat net du 1er semestre 2021 : 23,0 M€

ANR1 de 78,9 M€ au 30 juin 2021, en progression de +135 % sur le semestre

Renforcement de la structure de financement post clôture par un placement privé d'un montant de 17,5 M€ (dont 11,3 M€ en espèces) et projet d'émission obligataire simple d'un montant maximal de 20 M€ au 4ème trimestre 2021

Evènements post-clôture : constitution d'un 4ème univers de développement dans la mobilité décarbonée avec l'entrée au capital de Safra, pure player de la mobilité à hydrogène, et finalisation des négociations pour l'acquisition de la société C4 AG, acteur allemand du biogaz disposant de 10 sites en opération

Paris – 29 septembre 2021

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, fait état de l'activité de ses participations au 1er semestre 2021 et publie ses résultats semestriels2 et son actif net réévalué au 30 juin 2021, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 28 septembre 2021.

Le rapport financier semestriel 2021 est disponible sur le site internet de Transition Evergreen, www.transition-evergreen.com, espace Investisseurs, rubrique Documents financiers.

ACTIVITÉ DES PARTICIPATIONS DE TRANSITION EVERGREEN AU 1ER SEMESTRE 2021

Evergaz, une capacité d'investissement renforcé

Au cours du semestre écoulé, Evergaz, et son partenaire Meridiam, ont annoncé leur capacité d'investissement dans le secteur du biogaz grâce à une opération de financement de 51 M€ par dette bancaire. Cette opération permet à Evergaz de poursuivre son développement stratégique en France et d'optimiser les centrales existantes.

Evergaz est un acteur majeur de la méthanisation en France et en Europe , avec 14 unités implantées en France, Allemagne et Belgique, représentant près de 30 mégawatts de capacités électriques installées.

Evergaz est détenu à hauteur de 28% par Transition Evergreen.

Everwatt, une nette reprise de l'activité post-pandémie

Le 1er semestre 2021 d'Everwatt a été marqué par une nette reprise de l'activité et des prises de commandes, après une année 2020 fortement ralentie par la pandémie.

Everwatt a poursuivi sa stratégie visant à accompagner les entreprises et collectivités dans leur transition vers la neutralité carbone à travers divers projets : production d'hydrogène renouvellable avec Phynix , boucle d'énergie locale avec Selfee ou autoconsommation solaire avec Levysis.

Pour accompagner cette reprise, Everwatt a recruté un Directeur du développement, en poste à compter de novembre 2021.

Everwatt est détenu à hauteur de 74% par Transition Evergreen.

Everwood, croissance de l'activité et entrée en négociations exclusives avec un acteur de la gestion durable des forêts

Le 1er semestre 2021 a permis d'amorcer une phase de structuration et de développement pour les activités d'Everwood.

Au niveau opérationnel, Everwood a poursuivi des négociations d'offre de compensation carbone auprès de l'un des principaux acteurs du secteur du transport. Au-delà de l'impact économique pour Everwood, ce contrat illustrera la stratégie de la société sur le plan de la compensation carbone.

Le prix de la tonne carbone sur le marché européen, indicateur significatif pour Everwood, a évolué à la hausse entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 passant de 32,96 €/tonne de CO 2 à 56,37 €/tonne de CO 2 .

En parallèle, les revenus générés par l'activité de distribution de bois de chauffage Bois Energie Nord, qui s'est déployée géographiquement, ont progressé de +50% par rapport au 1er semestre 2020.

Everwood a également entamé au cours de ce 1er semestre 2021 des négociations exclusives pour l'acquisition d'un acteur majeur en France de la gestion durable des forêts.

Everwood est détenu à hauteur de 75 % par Transition Evergreen.

Activité des autres participations

En parallèle, Transition Evergreen continue à soutenir le développement de ses participations dans des sociétés à des stades plus précoces.

L'enseigne Compose a poursuivi son développement sur ce 1er semestre, avec désormais 15 magasins, dont 8 en propre et 7 franchisés. Ce dynamisme traduit la très forte adaptation à la crise sanitaire de l'enseigne de restauration rapide et la validation par ses clients de la pertinence de son positionnement « healthy » et durable.

La Paper Factory a finalisé au 1er semestre 2021 l'acquisition de la société Graph Pack, sous-traitant des métiers de l'imprimerie et du packaging. Elle veut poursuivre sa diversification par l'acquisition de sociétés capables de créer de la valeur sur la matière papier par intégration complémentaire de savoir-faire afin de lui permettre d'atteindre une taille critique, demandée par ses clients du luxe alimentaire ou de la cosmétique.

En inscrivant son soutien stratégique et opérationnel dans la durée à des PME tournées vers la transition écologique, Transition Evergreen entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné.

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021 DE TRANSITION EVERGREEN3

ANR de 78,9 M€ au 30 juin 2021, en progression de +135% sur le 1er semestre

L'actif net réévalué de Transition Evergreen s'est établi à 78,9 M€ d'euros au 30 juin 2021 contre 33,6 M€ d'euros au 1er janvier 2021 soit une hausse de 45,3 M€ (+135 %) sur le 1er semestre 2021.

Cette hausse s'explique principalement par les opérations sur le capital de la société réalisées au cours du semestre écoulé (+20 M€) et par les variations de juste valeur de ses participations entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 (+26,7 M€).

Il est à noter que l'évolution du prix du crédit carbone, qui a quasiment doublé sur le 1er semestre 2021, a eu un impact direct sur la rentabilité des opérations d'Everwood et indirect sur celles d'Everwatt et par conséquent sur la juste valeur des deux participations.

L'actif net réévalué s'élevait à 2,67 € par action au 30 juin 2021.

Renforcement de la structure de financement post-clôture

Au 30 juin 2021, Transition Evergreen disposait d'une trésorerie disponible de 0,3 M€. Cette trésorerie a été renforcée post-clôture du semestre par une levée de fonds réalisée en août 2021 dans le cadre d'un placement privé pour un montant de 17,5 M€ (dont 11,3 M€ en espèces).

Cette levée de fonds conjuguée à une avance en compte courant, d'un montant maximum de 12 M€ accordée par Financière Evergreen (actionnaire à hauteur de 4,13% de Transition Evergreen), ont été mises en place pour (i) financer le développement de Transition Evergreen dans de nouvelles participations (dont 15 M€ pour financer l'entrée au capital de Safra), (ii) poursuivre l'accompagnement des participations, et (iii) financer le fonds de roulement de Transition Evergreen.

Les capitaux propres de Transition Evergreen s'élevaient à 78,9 M€ au 30 juin 2021 contre 33,6 M€ au 1er janvier 2021.

Les dettes financières de Transition Evergreen s'établissaient à 12,7 M€ d'emprunts obligataires .

Afin de poursuivre ses investissements au sein de ses univers de développement, de refinancer tout ou partie de ses obligations existantes, et de financer son fonds de roulement, Transition Evergreen a l'intention de procéder au cours du 4ème trimestre 2021 à l'émission d'un emprunt obligataire simple pour un montant maximal de 20 M€, d'une durée de 24 mois, à un taux d'intérêt de 5,5%.

Il est à noter que le besoin en fonds de roulement est estimé à 13,4 M€ jusqu'au 30 septembre 2022 (hors prise en compte de l'émission obligataire projetée).

Résultat net du 1er semestre 2021 : 23,0 M€

Le résultat opérationnel s'est établi à 24,5 M€ au 30 juin 2021. Il intègre :

+26,7 M€ de variation de la juste valeur des actifs financiers non courants ;

-0,4 M€ de charges de personnels ;

-1,6 M€ d'honoraires, notamment liés aux opérations de fusion du 1er semestre.

Le coût de l'endettement financier s'élève à -0,9 M€.

Après prise en compte de l'impôt de -0,6 M€, le résultat net du 1er semestre s'est établi à 23,0 M€.

ÉVÈNEMENTS POST-CLÔTURE

Entrée au capital de la société Safra, fabricant français de bus à hydrogène et spécialiste de la mobilité décarbonée

La société a signé le 31 juillet 2021 un protocole d'investissement afin de finaliser les conditions de son investissement dans la société Safra, constructeur français d'autobus à hydrogène et acteur historique de la rénovation des matériels de transport public et des mobilités propres et durables.

Ce protocole prévoit l'investissement de Transition Evergreen dans la société Safra en deux tranches, à hauteur de 33% pour un investissement total de 15 M€, au plus tard le 31 décembre 2021. En application de ce protocole, Transition Evergreen a déjà souscrit à 6 409 actions avec bons de souscription d'actions attachés (ABSA) de Safra le 11 août 2021, pour un montant de 5 M€. La deuxième partie de l'investissement devrait être finalisée au cours du 4ème trimestre 2021.

La société Safra fabrique et commercialise une gamme d'autobus urbains, proposés en plusieurs gabarits et motorisation, dont l'hydrogène. L'autobus urbain à hydrogène de Safra est le plus innovant du marché - plus de 350 km d'autonomie, zéro pollution, 15 min de recharge - et répond parfaitement aux nouvelles directives de la loi de transition énergétique. A ce jour, Safra est l'acteur qui vendu le plus de bus hydrogènes en France (près de 60% du parc installé français).

Safra a enregistré un chiffre d'affaires de 10 M€ en 2020.

Cette opération donne ainsi naissance à un 4ème pôle au sein de Transition Evergreen : Mobilité décarbonée.

Finalisation des négociations pour l'acquisition d'un acteur du biogaz en Allemagne

Transition Evergreen a finalisé au mois d'août 2021 ses négociations pour l'acquisition de 100% du capital du groupe allemand C4 AG, qui est un opérateur intégré dans le biogaz (détention et exploitation de centrales biogaz), détenant au travers de ses filiales un parc de 10 centrales biogaz en Allemagne. La capacité cumulée de ces 10 sites est de 9,1 MWh électriques, à laquelle s'ajoute une capacité d'injection de biométhane 1 300 NM3/h.

Cette opération, dont la réalisation est prévue au plus tard le 30 novembre 2021, permettra également d'accompagner la consolidation à l'œuvre sur le marché allemand (plus gros marché du biogaz en Europe), en s'appuyant sur les compétences techniques et opérationnelles d'Evergaz, qui sera l'opérateur de ces sites.

Everwatt : acquisition d'un projet d'électrolyse pour la production d'hydrogène renouvelable

La société Phynix (détenue à 83% par Everwatt) a fait l'acquisition d'un projet de construction d'un électrolyseur d'une puissance de 10 MW visant à produire de l'hydrogène renouvelable en Espagne. Avec ce premier projet, Phynix se positionne comme un acteur de premier ordre pour la production d'hydrogène renouvelable en Europe à prix compétitif.

La construction de cette unité débutera au 1er trimestre 2022 pour s'achever en 2023. L'électrolyseur permettra de viser une production d'environ 1 300 tonnes d'hydrogène renouvelable par an afin d'alimenter plusieurs projets de mobilité verte en Espagne et des projets à usages industriels. Une partie de la production pourra être injectée dans le réseau de gaz naturel pour l'exportation au marché européen.

Après cette première unité de 10 MW, Phynix prépare de nouvelles installations de production pour atteindre une puissance installée d'électrolyseurs de 300 MW en 2026 et de plus de 1 GW en 2030.

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen, est le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises non cotées. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz, opérateur de centrales biogaz valorisant des déchets organiques, Everwatt, acteur de l'efficacité énergétique et de la neutralité carbone des territoires, Everwood, dont le métier est l'exploitation-gestion des forêts et la production de crédits carbone, ainsi que Safra, acteur français du marché des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784).

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

Contacts

Transition Evergreen

Laura RIBEIRO

T : +33 (1) 89.16.61.09

RI@transition-evergreen.com Relations Investisseurs

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

T : +33 (1) 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations presse

ACTUS finance & communication

Manon Clairet

T : +33 (1) 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

1 ANR : l'actif net réévalué correspond aux capitaux propres IFRS de la société soit 78,9 M€ (à comparer à 33,6 M€ au 1er janvier 2021). L'ANR progresse de +135% sur six mois. Cette hausse s'explique principalement par les opérations sur le capital de la société réalisées au cours du semestre écoulé (+20 M€) et par les variations de juste valeur de ses participations entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 (+26,7 M€).

2 Examen de revue limité effectué par les commissaires aux comptes.

3 Transition Evergreen (ex-Evergreen SA) a absorbé Evergreen SAS le 21 juin 2021, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. En l'absence de comptes consolidés historiques en normes IFRS antérieurs au 31 décembre 2020 d'Evergreen SAS, Transition Evergreen ne présentera pas un état du résultat global, un tableau des flux de trésorerie comparatifs pour la période comparative du 30 juin 2020, ni un bilan comparatif au 31 décembre 2020.

