Transition Evergreen : Résultats semestriels au 30 juin 2022

Résultat net du 1 er semestre 2022 : 13,8 M€

ANR [1] de 120,9 M€ au 30 juin 2022, en croissance de +16,3% par rapport au 31 décembre 2021 et de +53,2% par rapport au 30 juin 2021 – ANR par action : 3,28 €

– ANR par action : 3,28 € Bonne dynamique de croissance des participations : augmentation de la juste valeur de +20,4 M€ sur 6 mois et de +45,8 M€ sur 12 mois

Paris – 29 septembre 2022

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, publie ses résultats semestriels[2] et son actif net réévalué au 30 juin 2022, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 28 septembre 2022. Le rapport financier semestriel au 30 juin 2022 sera disponible au plus tard le 30 septembre 2022 sur le site internet de Transition Evergreen, www.transition-evergreen.com, espace Investisseurs, rubrique Documents financiers.

Lionel Le Maux, Président du Conseil d'administration de Transition Evergreen, déclare :

« Avec un 1er semestre 2022 marqué par l'envolée et la forte volatilité des prix de l'énergie, la transition écologique s'est placée au premier plan des politiques économiques européennes. Cette volatilité a des effets directs et indirects sur l'économie et marque un tournant inédit : les acheteurs d'énergie, publics comme privés, vont devoir intégrer cette nouvelle donne.

Dans cet environnement, les différentes participations de Transition Evergreen, qu'elles soient exposées au biogaz, à l'hydrogène ou au solaire, ont connu des évolutions significatives de leurs activités et de leurs perspectives. Alors que le contexte économique reste marqué par la hausse des taux, Transition Evergreen tire ainsi son épingle du jeu et affiche une croissance de son Actif Net Réévalué de +16,3 % sur le semestre et de +53,2% sur les 12 derniers mois.

Mais cette conjoncture de hausse des prix de l'énergie, favorable à Transition Evergreen, incite également à optimiser l'allocation du capital au sein du fonds en vue de disposer d'un portefeuille de sociétés concentrées sur leurs métiers et avec des besoins de financement adaptés.

Dans cette perspective, des opérations de simplification sont prévues avec notamment pour Everwatt le spin off prévu de Phynix (développeur de projets de production Hydrogène vert en Espagne) et donc un recentrage d'Everwatt sur ses projets d'autoconsommation solaire en France. Les deux sociétés présentent des perspectives de forte croissance avec des logiques métiers et des besoins de financement différenciés. Ce type d'opération a aussi vocation à extérioriser la valeur latente de sociétés comme Phynix et donc à favoriser la revalorisation des différents actifs détenus par Transition Evergreen. »

ANR de 120,9 M€ au 30 juin 2022, en progression de +53,2% par rapport au 30 juin 2021

L'actif net réévalué (ANR)[3] de Transition Evergreen ressort à 120,9 M€ au 30 juin 2022

contre 103,9 M€ au 31 décembre 2021 (+16,3%) et à comparer à 78,9 M€ au 30 juin 2021 (+53,2%). L'Actif Net Réévalué par action s'élève à 3,28 euros au 30 juin 2022 (contre 2,93 € par action au 31 décembre 2021 et 2,67 € par action au 30 juin 2021).

Cette hausse de +17 M€ sur six mois, entre le 31 décembre 2021 et le 30 juin 2022, s'explique par la variation de la juste valeur des participations (+20,4 M€), les opérations sur le capital de la société réalisées au cours du semestre écoulé (+3,2 M€) et le résultat net retraité de l'effet juste valeur

(- 6,6 M€).

L'évolution de la juste valeur entre le 31 décembre 2021 et le 30 juin 2022 s'explique principalement par la hausse de la valorisation des actifs biogaz (Evergaz et groupe C4). Cette progression de valorisation est notamment due : (i) à la relution d'Evergaz dans les actifs allemands en exploitation et (ii) à l'ajustement à la hausse du chiffre d'affaires anticipé sur la période 2022-2024 (hausse des prix de vente du gaz sur la part vendue au tarif marché, notamment sur le périmètre allemand et belge).

L'évolution de la valeur d'Evergaz reflète l'avance prise par la société sur les objectifs 2025 (120M€ de chiffre d'affaires et 30 M€ de marge d'EBITDA) communiqués en juin 2021 par Transition Evergreen.

Le tableau reprenant l'évolution des justes valeurs sur les deux derniers semestres est disponible en annexe.

Résultat net de 13,8 M€

Le résultat opérationnel s'est établi à 16,5 M€ au 30 juin 2022. Il intègre :

+20,4 M€ de variation positive de la juste valeur des actifs financiers non courants ;

-0,2 M€ de charges de personnels (à noter qu'au 30 juin 2021 la société enregistrait une charge liée au plan d'actions gratuites (AGA) pour 264 K€) ;

-4,0 M€ d'autres charges opérationnelles.

Le coût de l'endettement financier, composé des intérêts des emprunts obligataires, s'élève à -0,6 M€.

Après prise en compte de l'impôt de -1,9 M€ (contre -0,6 M€ au 30 juin 2021), le résultat net du 1er semestre 2022 s'est établi à 13,8 M€.

Renforcement de la structure de financement post-clôture

Les capitaux propres de Transition Evergreen sont de 120,9 M€ au 30 juin 2022 contre 103,9 M€ au 31 décembre 2021.

Les dettes financières de Transition Evergreen s'élèvent à 14,3 M€ d'emprunts obligataires au 30 juin 2022 contre 11,7 M€ au 31 décembre 2021.

Au 30 juin 2022, Transition Evergreen disposait d'une trésorerie disponible de 0,2 M€, renforcée post-clôture par une émission obligataire d'un montant de 3 M€ réalisée en juillet 2022.

Transition Evergreen rappelle disposer d'une avance en compte courant, d'un montant maximum de 12 M€ accordée par Financière Evergreen[4] d'et qui a été utilisée à hauteur de 3,1 M€ à la clôture du 1er semestre 2022. Transition Evergreen envisage une nouvelle levée fonds entre 8 et 10 M€ au 2nd semestre 2022 pour renforcer sa trésorerie et poursuivre l'accompagnement de ses participations.

PERSPECTIVES

Sur l'exercice 2022 Transition Evergreen va continuer l'accompagnement de ses participations idéalement positionnées sur des secteurs stratégiques, dans une logique de co-construction, aux fins de leur permettre de poursuivre leur croissance et leur passage à l'échelle de PME.

Everwatt : recentrage sur l'activité d'autoconsommation collective

Un projet de scission (spin-off) est prévu prochainement pour Phynix (développeur de projets de production d'hydrogène vert en Espagne). Cette opération s'inscrit quelques mois après l'ouverture de son capital à deux nouveaux actionnaires pour soutenir son développement et ses ambitions (étant précisé que le calendrier et les valorisations de cette opération ne sont pas encore arrêtés). Everwatt se recentrera ainsi sur ses projets d'autoconsommation solaire en France. En effet, ces deux sociétés présentent des perspectives de forte croissance (Près d'un Gigawatt de projets pour Phynix dont 10 MW en construction et plus de 100 MW de projets pour Everwatt avec 3 MW en construction) avec des logiques métiers et des besoins de financement différenciés. Ce type d'opération a aussi vocation à extérioriser la valeur intrinsèque de Phynix.

En parallèle, Everwatt va démarrer la construction de la première boucle locale d'énergie (projet BoucL Energie) de 3MW dans la ZAE (zone d'activités économiques) de Saint Martin d'Hères (Métropole de Grenoble) et rappelle son ambition de construire 100 boucles d'énergies à horizon 2025.

Everwood, discussions pour de nouveaux partenariats et étude de croissance externe

Everwood a entamé des discussions pour la mise en place de partenariats avec plusieurs fournisseurs du monde de l'énergie (fournisseur d'énergie verte, gaz et électricité). Un rapprochement capitalistique a été évoqué avec ces acteurs en vue d'identifier des opérations de croissance externe sur des fournisseurs de pellets, un secteur touché actuellement par les difficultés d'approvisionnement.

En parallèle, Everwood étudie une nouvelle opération de croissance externe sur une société finlandaise spécialisée dans le GIS (Geographic Information System) qui apporte des solutions digitales pour les inventaires forestiers (collecte et analyse de données par satellite).

Everwood travaille également sur un projet de replantation de 400 hectares de peupliers (démarrage prévu en novembre 2022).

A noter que la tendance haussière des prix du bois énergie et des forêts devrait s'accentuer en 2022 et dans les prochaines années ce qui constitue un contexte favorable pour les activités de services forestiers d'Everwood. Enfin, Bois Energie Nord envisage la mise en place d'une stratégie de diversification (partenariat avec des scieries à l'étude).

Safra signe un contrat de partenariat industriel avec Plastic Omnium

Après avoir présenté son nouveau bus à hydrogène Hycity® au salon EUMO (European Mobility Expo) en juin 2022, Safra vient d'annoncer son partenariat industriel avec Plastic Omnium qui fournira à Safra les réservoirs hydrogène haute pression de son nouveau bus Hycity® et les systèmes de pile à combustible pour son projet de rétrofit[5] de car diesel en car hydrogène. Safra rappelle avoir enregistré, auprès de la région Occitanie, la plus importante commande de rétrofit d'autocars d'Europe, se positionnant ainsi comme précurseur en concevant le premier kit rétrofit pour autocars : le H2-pack®

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Fin octobre 2022 - Activité & Faits marquants des participations du 3ème trimestre 2022

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes non cotées. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz, 1er acteur indépendant français du biogaz, C4, opérateur intégré de la méthanisation en Allemagne, Everwatt, acteur de l'efficacité énergétique et de la neutralité carbone des territoires, Everwood, acteur de la gestion durable des forêts et de la compensation carbone ainsi que Safra, acteur français du marché des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label Greenfin, label qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement et est attribué aux fonds qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans la construction et la vie de leur portefeuille, respectent les critères d'exclusion fixés par le label et ont un impact positif sur la transition énergétique et écologique. Transition Evergreen a également reçu le label

« Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784). Transition Evergreen est éligible PEA-PME.

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

Contacts

Transition Evergreen

Laura RIBEIRO

T : +33 (1) 89.16.61.09

RI@transition-evergreen.com Relations Investisseurs

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

T : +33 (1) 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations presse

ACTUS finance & communication

Manon Clairet

T : +33 (1) 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

ANNEXES

COMPTE DE RESULTAT (en milliers d'euros) 30-juin-21 30-juin-22 Revenus des actifs financiers 58 234 Variation de la juste valeur des actifs financiers 26 736 20 420 Charges de personnel (440) (173) Autres charges opérationnelles (1 805) (4 027) Résultat opérationnel 24 548 16 453 Coûts de l'endettement financier brut (941) (654) Produits de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 0 0 Coût de l'endettement financier net (941) (654) Autres produits et charges financiers 0 (48) Résultat net avant impôts 23 607 15 751 Impôts sur le résultat (611) (1 941) Résultat net 22 996 13 810 Nombre d'actions en circulation 29 573 519 36 852 094 Résultat par action (En euros) 0,78 0,37 Nombre d'actions après dilution 29 883 607 36 852 094 Résultat dilué par action (En euros) 0,77 0,37

BILAN

ACTIF

(en milliers d'euros)

ACTIF 30-juin-22 31-déc-21 Actifs financiers non courants 134 611 113 988 - dont actions 134 345 113 727 - dont obligations 266 261 Autres actifs non courants 52 55 Total des actifs non courants 134 663 114 043 Actifs financiers courants 18 629 20 076 Autres créances 76 726 Trésorerie & Equivalents trésorerie 194 100 Total des actifs courants 18 899 20 902 Total des actifs 153 563 134 945

PASSIF

(en milliers d'euros)

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 30-juin-22 31-déc-21 Capital 18 469 17 749 Primes sur capital 43 993 41 511 Réserves 44 656 13 663 Résultat global 13 810 30 989 Capitaux propres 120 928 103 912 Emprunts obligataires part non courante 12 324 8 191 Impôts différés passifs 4 316 2 438 Total des passif non courants 16 640 10 629 Emprunts obligataires 2 003 3 541 Autres passifs financiers courants 5 183 5 304 Autres dettes 8 808 11 559 Total des passifs courants 15 994 20 404 Total des passifs et capitaux propres 153 563 134 945

EVOLUTION DE LA JUSTE VALEUR DU PORTEFEUILLE DEPUIS LE 30 JUIN 2021

Participations Juste Valeur 30/06/2021 Juste Valeur 31/12/2021 Juste Valeur 30/06/2022 Everwood SAS 25 505 29 783 29 469 Aqua SAS/Evergaz 20 813 20 992 27 380 Everwatt SAS 35 584 38 058 42 010 La Paper Factory SAS 2 719 3 121 2 551 Valporte Holding SAS 2 003 2 131 1 844 Borea SAS Borea SAS 256 240 279 Safra 16 264 14 887 Safra participations 3 088 3 091 3 E BIOGAS 50 12 600 Green H2 Partenaires SAS 235 Total portefeuille actions 86 879 113 727 134 345 OC Natureo 255 261 266 Fonds Transition SA 1 889 Autres investissements 2 144 261 266 Total 89 023 113 988 134 611

[1] ANR : l'actif net réévalué correspond aux capitaux propres IFRS de la société soit 120,9 M€ (à comparer à 103,9 M€ au 31 décembre 2021). L'ANR correspond, au 30 juin 2021 ainsi qu'au 30 juin 2022, aux capitaux propres IFRS. L'ANR progresse de +16,3% sur six mois. Cette hausse s'explique par la variation de la juste valeur des participations sur la période (+ 20,4 M€), les opérations réalisées sur le capital de la Société au cours du 1er semestre (+ 3,2 M€) et le résultat net retraité de l'effet de juste valeur (- 6,6 M€).

[2] Examen de revue limité effectué par les commissaires aux comptes.

[3] ANR : l'actif net réévalué correspond aux capitaux propres IFRS de la société soit 120,9 M€ (à comparer à 78,9 M€ au 30 juin 2021).

[4] Actionnaire à hauteur de 2,76% de Transition Evergreen au 30 juin 2022

[5] Le rétrofit consiste à remplacer le moteur thermique, à essence ou diesel, d'un véhicule par un moteur électrique à batteries ou à hydrogène (pile à combustible).

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xpxtlJZraGvFmJ1wYpxlmWVkb2pjxmSXbmXIxGidZJiWnWySmpdqm52cZnBnmWdp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76423-transition-evergreen_cp_rs2022_v29092022.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews