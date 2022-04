Transition Evergreen : Safra, participation de Transition Evergreen, prépare le lancement de son nouveau bus et veut accélérer son développement sur le marché européen de la mobilité hydrogène

Paris – 5 avril 2022 – 08h00

Transition Evergreen (FR0000035784 - EGR), le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, annonce que Safra, dont il détient 33% du capital[1], prépare une accélération de son développement sur le marché européen de la mobilité hydrogène.

Premier constructeur français de bus à hydrogène[2], avec un total de 17 véhicules immatriculés en France à fin 2021, la société Safra a annoncé hier se préparer à lancer un nouveau bus à hydrogène dénommé Hycity, dont le design sera officiellement présenté sur le salon European Mobility Expo à Paris du 7 au 9 juin 2022.

Dans ce cadre, Safra prépare un nouveau plan stratégique de développement grâce à un enrichissement de l'offre produit et un élargissement de la couverture européenne.

Safra étudie différentes options de financement, dont une introduction en Bourse[3], pour lui permettre de soutenir son plan de développement technologique, industriel et commercial.

A propos de Transition Evergreen

Transition Evergreen est le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone.

Transition Evergreen, avec l'expertise de sa société de gestion Aqua Asset Management, entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné en investissant dans des sociétés françaises et européennes non cotées. Véritable accélérateur d'une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif de financer des PME françaises et européennes, porteuses de croissance et qui font de la transition écologique le vecteur de leur développement.

Transition Evergreen détient des participations principalement dans les sociétés suivantes : Evergaz, 1er acteur indépendant français du biogaz, C4, opérateur intégré de la méthanisation en Allemagne, Everwatt, acteur de l'efficacité énergétique et de la neutralité carbone des territoires, Everwood, acteur de la gestion durable des forêts et de la compensation carbone ainsi que Safra, acteur français du marché des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a reçu le label « Relance » destiné aux fonds d'investissements qui soutiennent la relance économique en venant renforcer en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises françaises.

Transition Evergreen est coté sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN FR0000035784).

Plus d'informations sur www.transition-evergreen.com

[1] Détention directe et indirecte

[2] Sur la base des données publiques de Mobilité France Hydrogène qui font état de 28 bus immatriculés au total en France au 31 décembre 2021, dont 17 bus Safra, soit 60% de parts de marché.

[3] Sous réserve des conditions de marché et de la réglementation applicable.

