Exclusif-Sanofi a transmis une offre pour racheter l'américain Translate Bio-sces

par Matthias Blamont

PARIS, 3 août (Reuters) - Sanofi a transmis une offre pour racheter la firme biotechnologique américaine Translate Bio, a-t-on appris lundi de deux personnes au fait du dossier, alors que le groupe français mise sur la nouvelle technologie ARN messager après avoir connu des échecs dans la course aux vaccins contre le COVID-19.

D'après les sources, une offre pour acquérir l'ensemble des actions de Translate Bio, spécialiste de la technologie ARN messager, a été transmise aux actionnaires de l'entreprise américaine.

Le conseil d'administration de Translate Bio devait se réunir lundi soir pour discuter de l'offre, a déclaré l'une des sources.

Cette possible transaction a été discutée par Sanofi dimanche lors d'une réunion de son directoire, a dit la seconde source.

Une porte-parole de Sanofi a décliné une demande de commentaire. Translate Bio n'a pas pu être joint dans l'immédiat.

Les termes financiers de l'offre ne sont pas connus. La valeur marchande de Translate Bio a été multipliée par cinq, à environ 2,2 milliards de dollars, depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, les investisseurs s'étant massivement tournés vers le secteur pharmaceutique sur fond de course au développement de vaccins et traitements contre le COVID-19.

Cette approche de Sanofi illustre l'intérêt des grands groupes pharmaceutiques pour la technologie ARN messager, dont l'efficacité a été prouvée par les vaccins contre le COVID-19 développés par Pfizer avec BioNTech et par Moderna.

Sanofi et Translate Bio collaborent depuis 2018 et ont fait équipe l'an dernier pour développer un candidat vaccin contre le COVID-19. Les résultats intérimaires de la phase III d'essais cliniques sont attendus au troisième trimestre. (Reportage Matthas Blamont, avec Caroline Humer et Lewis Krauskopf à New York; version française Jean Terzian)