TransMedics Group, Inc. est une société de technologie médicale qui transforme la thérapie de transplantation d'organes pour les patients souffrant d'insuffisance pulmonaire, cardiaque et hépatique en phase terminale. La société est spécialisée dans la perfusion extracorporelle portable à chaud et dans l'évaluation des organes de donneurs en vue d'une transplantation. Son Organ Care System (OCS) est un système portable de perfusion, d'optimisation et de surveillance des organes qui utilise sa technologie personnalisée pour reproduire les conditions quasi physiologiques des organes de donneurs en dehors du corps humain. Elle a également développé son programme national OCS (NOP), qui est une solution clé en main pour fournir des services externalisés de prélèvement d'organes, de gestion d'organes OCS et de logistique, afin de fournir des programmes de transplantation aux États-Unis. Ses services logistiques comprennent le transport aérien, le transport terrestre et d'autres activités de coordination. Son NOP met à disposition des chirurgiens spécialisés dans le prélèvement d'organes, des spécialistes cliniques et des coordinateurs de transplantation qui fournissent une solution clinique de bout en bout en utilisant sa technologie OCS.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés