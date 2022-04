Exclusif - Les négociants en pétrole réduiront leurs achats de pétrole russe à partir du 15 mai - sources

L'UE n'a pas imposé d'interdiction sur les importations de pétrole russe en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, car certains pays comme l'Allemagne sont fortement dépendants du pétrole russe et ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour passer à des alternatives. L5N2VO3PE]

Les sociétés de négoce réduisent toutefois leurs achats auprès du groupe énergétique russe Rosneft, car elles cherchent à se conformer au libellé des sanctions de l'UE visant à limiter l'accès de la Russie au système financier international, ont indiqué les sources.

Le libellé des sanctions de l'UE exempte les achats de pétrole auprès de Rosneft ou de Gazpromneft, qui figurent sur la liste de la législation, jugée "nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique" pour l'Europe.

Les négociants s'interrogent sur la signification du terme "nécessaire", selon les sources. Cela peut couvrir une raffinerie de pétrole recevant du pétrole russe par le biais d'un oléoduc captif, mais pas l'achat et la vente de pétrole russe par des intermédiaires. Ils réduisent leurs achats pour s'assurer qu'ils seront conformes d'ici le 15 mai, date à laquelle les restrictions de l'UE entreront en vigueur.

Trafigura, un important acheteur de pétrole russe, a déclaré à Reuters qu'il "se conformera pleinement à toutes les sanctions applicables. Nous prévoyons que nos volumes négociés seront encore réduits à partir du 15 mai."

Vitol, un autre gros acheteur, a refusé de commenter l'échéance du 15 mai. Vitol a précédemment déclaré que les volumes négociés de pétrole russe "diminueront de manière significative au cours du deuxième trimestre, à mesure que les obligations contractuelles à terme courant diminuent", et qu'il cessera de négocier du pétrole russe d'ici la fin de 2022.

La guerre et les sanctions contre la Russie ont déjà conduit certains acheteurs de brut russe, comme Shell, à cesser d'acheter son pétrole.

Les raffineurs en Europe sont de plus en plus réticents à traiter le brut russe. Cela a déjà perturbé les exportations russes, bien que les achats de l'Inde et de la Turquie aient compensé une partie du manque à gagner. Les ventes à la Chine se poursuivent également sans relâche.

Les volumes de Rosneft et Gazpromneft ont représenté 29 millions de barils, soit près d'un million de barils par jour (bpj) en avril, ce qui représente plus de 40 % de l'ensemble des exportations de pétrole brut de l'Oural depuis les ports occidentaux de la Russie en avril, selon le plan de chargement.

L'Agence internationale de l'énergie a déclaré mercredi que l'offre de pétrole russe pourrait baisser de 3 millions de bpj par rapport à mai.

Rosneft a refusé de faire des commentaires. Gazpromneft n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. D'autres acheteurs de pétrole russe, Gunvor et Glencore, ont refusé de commenter l'impact de la date limite.

Les sociétés de négoce d'énergie sont confrontées à des risques de conformité et de réputation en raison de la série actuelle de sanctions occidentales. Elles doivent examiner de près les entités qu'elles peuvent payer ainsi que les nationalités de leurs employés. De plus, l'absence d'une interdiction pure et simple complique la fin des contrats existants.

"Toutes les entreprises s'assoient avec leurs avocats pour déterminer ce qu'elles peuvent et ne peuvent pas faire", a déclaré une source commerciale haut placée. "On ne sait pas très bien ce que cela signifie pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, pour les expéditeurs, les assureurs", ajoutant que sa société étudiait les implications pour les ventes de pétrole non étatique.

"Les avocats se régalent sur ce sujet. Là où il y a de l'incertitude, les entreprises se retirent. Les flux de pétrole russe seront fortement réduits à l'avenir."