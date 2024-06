Transneft est spécialisé dans le transport de pétrole brut. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de transport de pétrole brut (71,5%) : 442,2 Mt transportées en 2020. A fin 2020, le groupe dispose d'un réseau de 50 777 km ; - vente de pétrole brut et de produits pétroliers (15,2%) ; - prestations de transport de produits pétroliers (7,8%) : détention, à fin 2020, d'un réseau de 16 422 km ; - autres (5,5%) : notamment prestations de stockage, de construction et de services de communication. La répartition géographique du CA est la suivante : Russie (81%), Chine (14,9%) et autres (4,1%).