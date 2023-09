Transocean Ltd. est un fournisseur international de services de forage en mer pour les puits de pétrole et de gaz. La principale activité de la Société consiste à sous-traiter le forage de puits de pétrole et de gaz à ses appareils de forage, à l'équipement connexe et aux équipes de travail sur une base journalière. En date du 9 février 2017, elle détenait ou détenait une participation partielle dans 56 unités mobiles de forage extracôtier et les exploitait. En date du 9 février 2017, sa flotte se composait de 30 flotteurs, de sept flotteurs en milieu hostile, de trois flotteurs en eau profonde, de six flotteurs semi-aquatiques et de dix jackups de haute précision. En date du 9 février 2017, elle comptait également quatre navires de forage en eaux ultra-profondes et cinq vérins de haute précision en construction ou sous contrat à construire. Ses activités de forage à forfait sont réparties dans les secteurs de l'exploration et de la mise en valeur du pétrole et du gaz partout dans le monde. La flotte de forage de la Société peut être qualifiée de flotte flottante, y compris les navires de forage et les semi-submersibles, ainsi que les crics de levage.