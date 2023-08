Transphorm Technology, Inc. est une société de semi-conducteurs. Elle fournit des dispositifs GaN pour les applications de conversion d'énergie à haute tension. Elle est engagée dans diverses activités, telles que la recherche et le développement, l'établissement d'une infrastructure de fabrication, l'échantillonnage du marché, le lancement de produits, l'embauche de personnel et la mobilisation de capitaux pour soutenir et développer ces activités. La plateforme Gen IV de la société offre des avantages tant au niveau de l'assemblage que des applications, ce qui constitue le catalyseur de la marque SuperGaN. La technologie GaN de la société profite à divers marchés. Les taux d'adoption les plus élevés sont prévus pour les différents domaines d'application, notamment les alimentations électriques dans les infrastructures et les technologies de l'information (TI) ; les adaptateurs, les alimentations pour jeux vidéo dans les secteurs de la consommation et de l'informatique ; les chargeurs de batterie, les alimentations sans interruption (ASI) dans l'industrie au sens large ; les véhicules électriques, la recharge dans l'automobile ; et les adaptateurs mobiles, le matériel de radiofréquence (RF) dans la cinquième génération (5G).