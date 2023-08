Transportation and Logistics Systems, Inc. est une société holding. Il s'agit principalement d'une société de livraison de point à point basée sur des actifs. Par l'intermédiaire de ses filiales Cougar Express, Freight Connections, JFK Cartage et Severance Trucking Co, Inc, la société fournit une gamme complète de services de logistique et de transport, spécialisés dans l'exécution de commandes en ligne, les livraisons sur le dernier kilomètre, les livraisons à domicile par deux personnes, les services sur le kilomètre intermédiaire et les services long-courriers. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, possède environ 32 véhicules (camions, camionnettes et fourgonnettes), 14 remorques et 15 chariots élévateurs. En outre, ses activités font appel aux services d'entrepreneurs indépendants, qui utilisent généralement leurs propres véhicules, en fonction des besoins. La société a conçu ses services de livraison de manière à ce qu'ils soient efficaces dans l'environnement d'expédition à la demande qui fait partie du système de solutions d'exécution des commandes pour le commerce électronique.

Secteur Frêt au sol et logistique