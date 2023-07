Transuite.Org Inc propose des services de traduction. La société propose ses services aux particuliers et aux entreprises et aborde la construction de processus linguistiques sur mesure autour de chaque sujet et type de contenu. Elle s'occupe de tout, de la création du contenu à la livraison du contenu, en passant par la traduction et la mise en page. Les services de la société comprennent des services de traduction, des services de localisation, des services de traduction multimédia et des services de publication assistée par ordinateur. La société développe une plate-forme de traduction (la plate-forme) pour les utilisateurs réguliers et/ou les petites entreprises, moyennant un droit de licence annuel et/ou un pourcentage des bénéfices.

Secteur Services et conseils en informatique