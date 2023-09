WASHINGTON, 29 septembre -

Les ménages à faibles revenus et les communautés noires et latino-américaines seront durement touchés par une confluence d'événements économiques américains qui débuteront la semaine prochaine, notamment une forte baisse du financement des services de garde d'enfants, ont déclaré des économistes, des analystes et des représentants du gouvernement.

Selon les calculs du Bureau du recensement, environ 12,4 % des 333 millions d'habitants des États-Unis, soit 41 millions de personnes, vivent au niveau ou en dessous du seuil de pauvreté, qui est fixé à environ 29 678 dollars pour un ménage composé de deux adultes et de deux enfants.

Ce taux est tombé à un niveau record en 2021 grâce à l'aide fédérale COVID-19, mais il est remonté à la suite de l'expiration de ces programmes.

IMPACTS DU SHUTDOWN

Les républicains intransigeants de la Chambre des représentants ont rejeté l'accord qu'ils avaient négocié en mai avec le président américain Joe Biden, qui prévoyait des dépenses discrétionnaires de 1,59 billion de dollars pour l'exercice 2024, ouvrant ainsi la voie à la fermeture d'une grande partie du gouvernement pour la quatrième fois en dix ans.

Tout, de la publication des données économiques aux prestations alimentaires, pourrait être suspendu à partir de dimanche, et quelque 2,2 millions d'agents de l'État pourraient être mis en congé ou contraints de travailler sans rémunération. Les membres de l'American Federation of Government Employees gagnent en moyenne entre 55 000 et 65 000 dollars par an, mais des milliers de travailleurs horaires gagnent beaucoup moins, environ 31 200 dollars par an. Ces travailleurs recevront tous des arriérés de salaire à la fin du congé ou de la fermeture, mais les travailleurs contractuels, qui gagnent encore moins, n'ont pas droit à ces arriérés.

PRESTATIONS ALIMENTAIRES DU WIC, SNAP

Un arrêt des activités pourrait entraîner une perte rapide des prestations alimentaires pour près de 7 millions de femmes et d'enfants à faibles revenus bénéficiant du Programme spécial de nutrition complémentaire pour les femmes, les nourrissons et les enfants, ou WIC, ont déclaré mardi des responsables américains.

Ce programme annuel de 5,7 milliards de dollars fournit une aide alimentaire et des conseils en matière de soins de santé aux femmes enceintes, aux femmes en post-partum et aux femmes qui allaitent, ainsi qu'aux enfants jusqu'à l'âge de cinq ans, qui ont de faibles revenus.

Un autre programme de prestations, le Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), se poursuivra normalement pendant le mois d'octobre, mais pourrait être affecté par la suite, selon les autorités.

Plus de 40 millions d'Américains ont compté sur le SNAP pour joindre les deux bouts en 2022 ; l'inflation a mis une nouvelle pression sur les budgets des ménages, avec des prix plus élevés depuis la pandémie de COVID-19 pour des produits allant du pain aux légumes frais en passant par le lait maternisé.

COMMUNAUTÉS NOIRES

M. Biden a déclaré cette semaine que le "shutdown" toucherait de manière disproportionnée les Noirs américains, notamment en réduisant les prestations nutritionnelles, en diminuant les inspections des sites de déchets dangereux et en n'appliquant pas les lois sur le logement équitable.

Environ 13 % des Américains s'identifient comme Noirs, mais la participation des Noirs au SNAP est environ le double de ce taux ; pour le WIC, elle est de 22,3 %, selon les données de l'USDA.

Les fonctionnaires américains affirment que les prêts de la Small Business Administration pourraient être retardés et que jusqu'à 10 000 enfants pourraient perdre l'accès à Head Start, le programme fédéral destiné aux enfants d'âge préscolaire issus de familles à faibles revenus. Les enfants latinos représentent 37 % des inscriptions actuelles à Head Start, 27 % d'entre eux étant de race noire et 24 % de race blanche.

Par ailleurs, plus de 1 400 centres de santé communautaires desservant les communautés rurales et à faibles revenus et fonctionnant grâce à des fonds fédéraux pourraient réduire les heures de travail de leur personnel, licencier des employés ou réduire leurs services, selon le groupe non partisan First Focus on Children (Premier regard sur les enfants).

GARDE D'ENFANTS, ÉDUCATION, PARENTS QUI TRAVAILLENT

Le financement fédéral du système américain de garde d'enfants, datant de l'époque de la pandémie, prendra fin samedi et un projet de loi visant à le relancer, présenté par des législateurs démocrates, dont la sénatrice Patty Murray et la représentante Rosa DeLauro, n'a pas trouvé d'écho au sein du Congrès.

L'AFL-CIO estime que plus de 3 millions d'enfants n'auront plus accès à des services de garde de qualité et que des milliers de prestataires seront contraints de fermer leurs portes, de licencier des travailleurs de la petite enfance ou de réduire le nombre de places réservées aux enfants.

"Le poids de cette crise pèsera de manière disproportionnée sur les mères qui travaillent et dont la participation au marché du travail ne s'est stabilisée que récemment", a déclaré la fédération des travailleurs syndiqués.

Les familles à faibles revenus, les communautés de couleur, les familles élevant des enfants handicapés et les travailleurs des zones rurales seront les plus durement touchés.

La Century Foundation, un groupe de réflexion progressiste, estime que 70 000 des quelque 220 000 programmes de garde d'enfants bénéficiant d'une aide fédérale pourraient fermer leurs portes.

REMBOURSEMENT DES PRÊTS ÉTUDIANTS

Un moratoire de trois ans sur le remboursement des prêts étudiants prend fin le 1er octobre, après que la Cour suprême des États-Unis a bloqué en juin le plan de l'administration Biden visant à annuler 430 milliards de dollars de dettes d'études pour 43 millions d'emprunteurs.

La fin du gel devrait également toucher plus durement les Noirs américains, qui ont en moyenne une dette d'études fédérale plus élevée - 44 480 dollars par emprunteur contre 40 170 dollars pour les emprunteurs blancs, selon une étude récente de la Réserve fédérale.

Un rapport distinct du Student Borrower Protection Center a révélé que 90 % des étudiants noirs ont contracté des prêts pour payer leurs études, contre 66 % des étudiants blancs.

Liz Pagel, première vice-présidente chargée des prêts à la consommation chez TransUnion, une agence d'évaluation du crédit, a déclaré que de nombreux consommateurs ayant contracté des prêts étudiants avaient contracté de nouveaux crédits pendant la pause, ce qui signifie qu'ils seront confrontés à un "choc de paiement notable" lorsque les versements reprendront le mois prochain.

La reprise du remboursement des prêts étudiants "sera plus difficile pour les groupes aux revenus les plus faibles", a déclaré Bank of America dans un récent rapport de recherche, car ils ont moins épargné pendant le moratoire que les groupes aux revenus plus élevés. (Reportage d'Andrea Shalal ; Rédaction de Heather Timmons et Timothy Gardner)