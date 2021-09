Le consortium Transurban va payer 8,1 milliards de dollars pour le contrôle total du réseau de tunnels de Sydney.

Un consortium dirigé par le groupe australien Transurban va payer 11,1 milliards de dollars australiens (8,06 milliards de dollars) pour acquérir près de la moitié du plus long réseau de tunnels automobiles du pays, ce qui lui donnera la pleine propriété de cet actif et la domination du réseau de routes à péage de Sydney.

Transurban possédait déjà 51 % de WestConnex, un réseau de routes à péage d'environ 70 kilomètres reliant la vaste zone métropolitaine de Sydney, avec l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, Abu Dhabi Investment Authority et le fonds de pension national AustralianSuper. Le gouvernement de l'État de Nouvelle-Galles du Sud détenait la part restante.

Le rachat de la part de 49 % de l'État permet au groupe - dont Transurban détient la moitié - de bénéficier de tous les avantages financiers lorsque de nouvelles sections du gigantesque projet d'investissement seront ouvertes à la circulation au cours des prochaines années. Le consortium a ajouté la Caisse de dépôt et placement du Québec en tant que membre, a ajouté Transurban.

"WestConnex est l'un des plus grands projets d'infrastructure routière au monde (et) un élément clé du plan de transport intégré du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud visant à décongestionner et à relier les communautés de Sydney", a déclaré Scott Charlton, PDG de Transurban, dans un communiqué.

"Nous nous sentons privilégiés de porter à 100 % la participation de Sydney Transport Partners dans cet actif essentiel", a-t-il ajouté, en utilisant le nom du consortium.

Transurban a déclaré qu'elle lèverait 4,22 milliards de dollars australiens par le biais d'une émission d'actions pour financer sa part de l'achat, qui a déjà reçu l'approbation réglementaire nécessaire. La société possède la plupart des routes à péage de Sydney et domine le marché australien des routes à péage d'un océan à l'autre.

L'Australie a connu un pic d'activité en matière de fusions et d'acquisitions au cours de l'année dernière, car les fermetures exercent une pression à la baisse sur les évaluations d'actifs, tandis que les taux d'intérêt très bas permettent aux investisseurs de lever des capitaux à moindre coût.

Lundi également, le propriétaire du réseau électrique AusNet Services Ltd a déclaré qu'il ouvrirait ses livres au géant canadien de l'investissement Brookfield Asset Management après qu'il ait proposé une offre indicative de 9,6 milliards de dollars australiens.

(1 dollar = 1,3772 dollar australien) (Reportage de Byron Kaye à Sydney, Sameer Manekar à Bengaluru ; Montage de Diane Craft et Sam Holmes)