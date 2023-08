Transurban Group est un opérateur de routes à péage basé en Australie. Ses principales activités comprennent le développement, l'exploitation et l'entretien de routes à péage à Sydney, Melbourne et Brisbane, en Australie, et à Montréal en Amérique du Nord, ainsi que des investissements dans des routes à péage à Sydney en Australie et dans la région du Grand Washington en Amérique du Nord. Ses routes et projets à Melbourne comprennent CityLink et le projet de tunnel de West Gate. Ses routes et projets à Sydney comprennent Cross City Tunnel, Eastern Distributor, Hills M2, Lane Cove Tunnel, M5 East, M5 South-West et d'autres. Ses routes et projets à Brisbane comprennent AirportlinkM7, Clem7, Gateway Motorway, Go Between Bridge et d'autres. Ses routes et projets en Amérique du Nord comprennent les voies express 95, les voies express 395, l'extension de Fredericksburg, l'extension nord des voies express 495, le projet Capital Beltway Accord et d'autres. Le West Gate Tunnel est une route d'environ 17 kilomètres qui relie l'ouest de Melbourne au centre ville.

Secteur Autoroutes et voies ferrées