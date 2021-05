Traton SE : Grand retour des acheteurs 18/05/2021 | 11:17 Nicolas Chéron 18/05/2021 | 11:17 achat En cours

Cours d'entrée : 27.34€ | Objectif : 30.65€ | Stop : 25.55€ | Potentiel : 12.11% Traton SE a bénéficié dernièrement d'un retour des acheteurs marqué par une hausse de la volatilité et des volumes. Cette situation suggère une poursuite de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 30.65 €. Points forts La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Avec un PER à 13.53 pour l'exercice en cours et 8.08 pour l'exercice 2022, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 20.9 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 27.16 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 27.16 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes. Sous-secteur Véhicules et machines lourdes Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TRATON SE 20.24% 16 306 CATERPILLAR INC. 33.08% 134 093 DEERE & COMPANY 42.72% 120 219 AB VOLVO 13.18% 53 806 SANY HEAVY INDUSTRY CO., LT.. -15.32% 39 102 PACCAR, INC. 8.72% 32 563 KUBOTA CORPORATION 16.97% 28 310 KOMATSU LTD. 19.04% 28 138 EPIROC AB (PUBL) 160.58% 27 288 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATI.. 13.06% 25 931 CRRC CORPORATION LIMITED 16.38% 25 197

Données financières EUR USD CA 2021 26 526 M 32 438 M - Résultat net 2021 1 209 M 1 478 M - Dette nette 2021 9 497 M 11 614 M - PER 2021 13,7x Rendement 2021 2,29% Capitalisation 13 590 M 16 589 M - VE / CA 2021 0,87x VE / CA 2022 0,86x Nbr Employés - Flottant 10,3% Prochain événement sur TRATON SE 30/07/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 12 Objectif de cours Moyen 27,93 € Dernier Cours de Cloture 27,18 € Ecart / Objectif Haut 28,8% Ecart / Objectif Moyen 2,77% Ecart / Objectif Bas -22,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Matthias Grundler Chairman-Management Board & CEO Christian Schulz Chief Financial Officer & Member-Management Board Hans Dieter Pötsch Chairman-Supervisory Board Christian Levin COO & Member-Management Board Athanasios Stimoniaris Vice Chairman-Supervisory Board