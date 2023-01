BofA relève Traton à 'Buy' - objectif à 21 euros

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque d'affaires américaine Bank of America (BofA) a relevé sa recommandation sur Traton de "neutre" à "acheter" et son objectif de cours de 17 à 21 euros. Le constructeur de camions a particulièrement souffert de problèmes de chaîne d'approvisionnement en 2022, a écrit l'analyste Michael Jacks dans une étude sectorielle publiée jeudi. Mais ils sont désormais en grande partie résolus. Pour 2023, Jacks voit un potentiel de surprise dans les ventes de Scania et MAN. Il est également optimiste quant à l'intégration de Navistar et aux économies réalisées par MAN./ag/ajx

