TRATON : Jefferies réitère son opinion positive sur le titre

Données financières EUR USD CA 2021 29 901 M 32 843 M - Résultat net 2021 948 M 1 041 M - Dette nette 2021 12 991 M 14 269 M - PER 2021 9,33x Rendement 2021 3,34% Capitalisation 9 115 M 10 012 M - VE / CA 2021 0,74x VE / CA 2022 0,58x Nbr Employés - Flottant - Tendances analyse technique TRATON SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Dernier Cours de Cloture 18,23 € Objectif de cours Moyen 28,42 € Ecart / Objectif Moyen 55,9% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Christian Levin President & Chief Executive Officer Annette Danielski Chief Financial Officer Hans Dieter Pötsch Chairman-Supervisory Board Catharina Modahl-Nilsson Chief Technical Officer Gunnar Kilian Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) TRATON SE -17.66% 10 012 DEERE & COMPANY 14.86% 120 830 CATERPILLAR INC. 4.21% 115 452 AB VOLVO -16.20% 37 582 PACCAR, INC. -1.25% 30 294 EPIROC AB (PUBL) -8.07% 25 236